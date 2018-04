Las Palmas At-Écija (3-1): Vuelve a complicarse la vida

El Écija Balompié sucumbió en la segunda parte ante Las Palmas Atlético después de haber tenido un inicio inmejorable de partido, y acabó perdiendo por 3-1 y con tres expulsiones -un jugador de campo, el guardameta suplente y el entrenador-, por lo que tendrá que seguir remando y se jugará la permanencia la próxima semana en casa ante el Jumilla.

La puesta en escena del conjunto andaluz no pudo ser mejor sobre el césped artificial del Anexo Gran Canaria. Fue un equipo valiente, con presión alta, no dejó maniobrar a su rival en los primeros minutos, y rubricó ese gran inicio con un soberbio golazo de Moyita.

La jugada se inició con una buena maniobra de Juan Delgado y pase a Moyita, al que los jugadores canarios permitieron disparar desde lejos, más pendientes de la subida del lateral. El gran disparo del jugador visitante se coló por toda la escuadra, imparable para el valenciano Josep Martínez.

Sin embargo, la alegría duró poco, y fue una verdadera lástima porque Las Palmas Atlético no llegaba con peligro, ni se asociaba como le gusta hacer, pero en su primera acción combinada, Benito ejecutó un gran centro desde la izquierda, muy tocado, y el delantero Edu colocó la cabeza para mandar el balón a la red, imposible para Molero.

El tanto, en el primer remate a puerta de los isleños, hizo daño a un Écija que pasó por momentos de duda, hasta que poco a poco fue reponiéndose del golpe. Incluso Domínguez, en el minuto 22, conectó un buen cabezazo que obligó al portero local a emplearse a fondo para detener el balón.

Las Palmas Atlético apenas volvió a acercarse a la meta de Molero, que solo tuvo que blocar con seguridad un disparo lejano de Josemi, para llegarse al descanso con empate.

Todo el trabajo del primer tiempo se vino abajo en un mal comienzo del segundo periodo. Un córner propiciado tras un remate forzado de Fabio fue sacado por Benito desde la izquierda, lo despejó Luis Martínez de cabeza, pero el balón lo recogió con el pecho el cántabro Josemi para enganchar un disparo ajustado a la base del poste izquierdo de Molero.

Cuando el Écija aún trataba de asimilar el tanto recibido, Josemi volvió a ser decisivo con un pase en profundidad a Edu, que ganó en velocidad a Luis Martínez para batir a Molero a la altura del punto de penalti, de disparo ajustado al palo derecho del portero.

El 3-1 prácticamente sentenció el partido, porque el Écija, muy tocado por el resultado, no supo reaccionar y solo se acercó con peligro en el minuto 67 con un disparo lejano de Carmona que detuvo Josep Martínez, y en el 75, con una arrancada de Molero hacia la portería rival, pero que fue derribado por Jeremies. El árbitro no solo no señaló lo que parecía una clara falta, y que pudo suponer la expulsión del defensa canario, sino que expulsó por protestas a Fermín, portero suplente.

Las Palmas Atlético se dedicó a nadar y guardar la ropa, e incluso estuvo cerca de ampliar la diferencia con un disparo de Miguel Gopar que salvó Molero en el minuto 83.

El Écija acabó desquiciado, sufrió dos expulsiones más -el entrenador y el capitán Núñez-, y tendrá que jugárselo todo el próximo domingo en San Pablo ante el Jumilla para asegurar la permanencia.

Ficha técnica:

Las Palmas At: Josep Martínez (1); Parras (1), Eric Curbelo (1), Álvaro Arencibia (1), Jeremies (1); Fabio (1) (Artiles (s.c.), 88´), Pablo (1), Josemi (2), Kirian (1) (Miguel Gopar (1), 80´), Benito (2); y Edu (3) (Carlos González (s.c.) 93´).

Écija Balompié: Molero (2); Núñez (1), Luis Martínez (1), Adri Crespo (1), Carmona (1) (Canillas (1), 73´); Domínguez (1) (Francis (1), 64´), Marrufo (1), David Castro (1), Moyita (2); Ezequiel (1) y Juan Delgado (1) (Ebwelle (1), 64´).

Goles: 0-1 (5´): Moyita. 1-1 (13´): Edu. 2-1 (50´): Josemi. 3-1 (58´): Edu.

Árbitro: Ripoll Solano, del colegio balear. Expulsó por doble amonestación al jugador visitante Núñez (77´ y 89´), y por protestar a Fermín, portero suplente (75´), y al entrenador, Marc Domínguez (80´). Además, mostró tarjeta amarilla al local Diego Parras (74´) y a los visitantes Luis Martínez (24´), Francis (82´) y Marrufo (87´).

Campo: Anexo al Estadio de Gran Canaria ante unos mil espectadores.