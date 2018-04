Real Murcia-Betis Deportivo: El filial podría sellar el retorno a Tercera

de la temporada. Es virtual, pero este domingo podría consumarse matemáticamente el descensouna temporada después de su ascenso.

El filial verdiblanco está a ocho y nueves puntos, respectivamente, del puesto de 'play out' y de la permanencia, con tres jornadas por delante, incluyendo la de hoy. Por ello, a los de José Juan Romero sólo les vale la victoria en el feudo del tercer clasificado, que encadena ocho jornadas sin perder.

"Hay que pelear, lógicamente, pero también hay que hacerlo por el escudo. No podemos adulterar la competición. También de cara a demostrar la valía individual de cada jugador para un futuro. Esto no se ha terminado, aún nos quedan tres partidos. Es cierto que a nivel de permanencia no hay que ser muy listos para saber que las opciones, aunque hubiera algunas, son prácticamente imposibles. Lo que no se ha hecho durante todo el año, casi no tiene cabida hacerlo en este final de liga. La realidad es la que es y cuanto antes la afrontemos, mejor. A terminar la competición de la mejor manera posible", manifestó el entrenador bético a los medios oficiales.

Pese a que la promoción de Francis, Junior y Loren da sentido al trabajo de cantera, el club no puede ocultar que el descenso es un fracaso para una entidad que no ha mimado a su primer filial desde la pretemporada, y que ha sufrido, además, una cantidad ingente de adversidades durante el año, como la de hoy, que tendrá que afrontar el partido sin sus dos guardametas (Pedro está con el primer equipo y Sergio Tienza está lesionado). "Aún no está decidido el portero que jugará, están Alberto y Luque, que es quien prácticamente ha estado todo este tiempo de segundo portero. Máxima confianza en los chavales y desearle la mejor de las suertes. Son circunstancias que se nos están planteando mucho esta temporada", declaró el gerenense.

Además de Sergio Tienza, Irizo, Jaime Garijo y Liberto tampoco podrán ser de la partida por lesión. Jugadores como Kaptoum, Josimar y Nil se quedan fuera por decisión técnica.

"Voy a poner a los futbolistas que creo que en estos últimos partidos más han trabajado, han mostrado ganas de superación y han ido a muerte, con más o menos nivel. Son los jugadores con los que vamos a terminar jugando porque así me apetece y porque así se lo han ganado", declaró José Juan Romero, que alabó a su rival, un Real Murcia que recupera a Orfila, pero que tiene las dudas de Molo y y Pallardó: "Quizás sea el equipo que mejor está en la segunda vuelta o que ha tenido una línea más ascendente. Creo que está al nivel del Cartagena y un poco por encima del Marbella; junto con el propio Cartagena y el Extremadura, están hechos para subir".