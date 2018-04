De esta forma quedan los equipos sevillanos en Tercera tras la jornada 36

S.R. Lepe 1-1 Lebrijana: No desaprovecha su oportunidad

La Lebrijana sumó un valioso empate en Lepe. Un punto que le aúpa a la cuarta posición de la tabla y que bien puede valer un 'play off' a falta de dos jornadas. Los albicelestes se adelantaron muy pronto en el marcador y de ahí hasta el final apostaron por el juego de contención. Ni siquiera el empate de los locales, que llegaba en el 34', hizo cambiar de táctica a una Lebrijana que defendió con orden y apenas hizo concesiones.

Tras la derrota del Sanluqueño en Gerena, la Lebrijana tenía una ocasión de oro para auparse al cuarto puesto. Consiguieron adelantarse en el luminoso prácticamente en el primer balón que tocaron. No se había cumplido el primer minuto cuando Chico se plantaba en el área local y, de un disparo raso, batía a Linares. El gol fue un mazazo para el San Roque de Lepe, que a punto estuvo de encajar el segundo, pero el remate de Plusco lo detuvo Linares.

Se rehizo el San Roque de Lepe, que a medida que pasaban los minutos se acercaba con más peligro, igualando Nico Gaitán.

Ya en la segunda mitad continuó la igualdad en un encuentro muy intenso pero sin apenas ocasiones claras de gol. La Lebrijana apenas asumió riesgos y guardó su renta.

Arcos 1-4 Utrera: Remonta para tocar ya la salvación

El Utrera toca con los dedos la permanencia después de remontar el tanto inicial del Arcos. Con este triunfo, los del San Juan Bosco suman siete de nueve puntos disputados por Jesús Galván.

Los utreranos realizaron un partido que fue de menos a más, todo lo contrario que el Arcos. Y el buen inicio de partido de los locales sirvió para que se pusieran por delante en el 14' gracias a un buen gol de Oca. Pero a partir de ese momento, el Utrera empezó a despertar a costa de un Arcos que cada vez parecía más fuera del partido que dentro. Y es que ocho minutos después llegó Domingo para poner el empate. Y tras el 1-1 llegó el bajón arcense.

Pudo hacerlo en el primer tiempo, pero el Utrera sentenció en el segundo tiempo con tres goles más.

Sevilla C 4-0 Castilleja: Sella un descenso virtual

Ya sin la dupla Gallardo-Marchena en el banco, tras su salto al primer equipo, el Sevilla C firmó un monólogo para golear y sellar así el descenso virtual del Castilleja, colista a seis puntos de Los Barrios y Xerez con los mismos por disputarse, aunque le gana el 'average' a ambos.

El balón lo manejó el filial desde el inicio y los aljarafeños no lograban intimidar, llegando muy pronto el primer gol local, tras una internada de Pejiño y su posterior centro que Cera remató. Tuvo pese a todo el empate el 'Casti' con una falta directa de Espada que se estrelló en el palo, pero fue un espejismo. Antes del descanso, el Sevilla C triangulaba y Pejiño sentenciaba, llegando en la reanudación otros dos tantos de Luis García.

Gerena 1-0 Sanluqueño: Mario hace justicia en un nuevo partido épico

El Gerena, una semana más, se presentó con catorce efectivos, pero al igual que en Puente Genil (0-3) sacó adelante otro encuentro ante otro gallito, el Sanluqueño, haciéndole así un favor a la Lebrijana. Los rojinegros dominaron de principio a fin, con un buen juego y creando oportunidades. El Sanluqueño sólo se acercó en dos ocasiones y Mario, en el 88', remató al fondo de las mallas un balón peinado por Ismael.

C. Lucena 1-0 Cabecense: Cae en Lucena y no cierra la permanencia

Un Cabecense demasiado conformista y conservador en los tramos cruciales del choque vio cómo el Ciudad de Lucena tradujo su mayor ambición y persistencia tras la reanudación en un triunfo vital en su propósito de certificar la permanencia. Los rojinegros, por su parte, no tienen sellada la permanencia, ya que recibe al Espeleño (primer equipo que desciende) con el que tiene perdido el 'goal average' y al que aventaja en cinco puntos.

S. P. Genil 2-0 Alcalá: Derrota blanquiazul que supone todo un 'palo'

Derrota del Alcalá ante el Puente Genil en un choque en el que los de Selu perdonaron demasiado, chocándose hasta en cuatro ocasiones con la madera. Los locales, por su parte, estuvieron más efectivos, aunque Daza en la primera mitad paró un penalti. Paso hacia atrás de los blanquiazules en su lucha por la permanencia; los panaderos se quedan con 41 puntos, dos sobre el descenso, pero con un partido más.