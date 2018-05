Mario Oreca, un trotamundos precoz

Cumplir un sueño, en muchas ocasiones, implica hacer sacrificios, y tratándose del mundo del fútbol, en la mayoría de los casos, conlleva hacer las maletas y emprender aventuras que te ayuden a crecer, una situación de la que bien puede hablar Mario Oreca, protagonista en el Gerena-Sanluqueño al anotar el decisivo 1-0.

Natural de Aranda del Duero, a sus 22 años defiende la cuarta camiseta en sus cuatros años como sénior. "A mis representantes les llegó la propuesta del Gerena, nos pareció un proyecto ilusionante y me llamó la atención", señala Mario para explicar su desembarco en el José Juan Romero un año después de probar las mieles de la Segunda B en el Burgos CF: "Hubo mala suerte. El proyecto era, incluso, para luchar por estar en los ´play off´, pero acabamos jugando el ´play out´ contra el Linares. Nos costó adaptarnos a la categoría. La temporada, al no ser muy buena, no hubo muchas ofertas y la del Gerena es la que más me llamó la atención".



Burgos CF y en cadetes fichó por el Numancia, donde permaneció hasta su etapa juvenil, jugando en División de Honor. Y de ahí, a Tercera... La del Gerena es la cuarta aventura como sénior de Mario Oreca. Su formación futbolística comenzó en su Aranda del Duero natal, en la Arandina, donde cumplió su etapa benjamín y alevín; en infantiles saltó aly en cadetes fichó por el Numancia, donde permaneció hasta su etapa juvenil, jugando en División de Honor. Y de ahí, a Tercera... "Pude quedarme en el Numancia B, pero no iba a tener la continuidad que necesitaba. Me surgió una oferta del Atlético Monzón de Huesca, en Tercera, y no lo dudé. Luego, fiché por el Bupolsa Burgos y el pasado año por el Burgos CF. Y, ahora, el Gerena; mi idea es continuar, aunque cuando acabe el año valoraremos todo", dijo.



Mediocentro defensivo, de gran presencia física, ha actuado también en el eje de la zaga, una polivalencia que viene bien a un plantel que está acabando la temporada, por diferentes vicisitudes, con quince efectivos: "El balance, con todo lo que nos ha pasado, entre lesiones y marcha de compañeros, es positivo. Pero somos un equipo compacto, hay muy buena relación en el vestuario y eso se nota luego en el campo".



No obstante, Mario lamenta que no hayan tenido más regularidad para luchar por los ´play off´. "En la primera vuelta se nos fueron partidos que no tuvieron que haberse ido. Pero vamos a intentar quedar lo más arriba posible", finalizó.