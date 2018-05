Las cuentas de la permanencia en Tercera División

Seis puntos hay todavía en juego en Tercera: dos jornadas en los que aquellos equipos con objetivos por cerrar buscarán cumplirlos. La Lebrijana luchará por los ´play off´, pero el drama está en la permanencia. En este sentido, cuatro conjuntos sevillanos están implicados en ello. Incluso, el Castilleja, colista con 34 puntos, pero al que las matemáticas todavía le dan opciones. Remotas, pero aún podría salvarse si suma los seis puntos que restan, condición indispensable, ya que saldría vencedor en posibles triples empates con sus rivales.

Más factible es la salvación de Utrera, Cabecense y Alcalá, que podrían lograrla esta misma jornada. Para ello, y por orden de clasificación, el conjunto utrerano, noveno en la tabla con 45 puntos, ha encarrilado la salvación sumando siete puntos de los últimos nueve. Está a un paso de la tranquilidad clasificatoria, que podría alcanzarla esta jornada al recibir al Espeleño, equipo que marca la zona de descenso. A los de Jesús Galván les basta ganar o empatar, ya que mantendría la ventaja de seis puntos con los cordobeses a falta de una jornada.



Muy pendiente del encuentro del San Juan Bosco y del Atlético Onubense-Los Barrios estará también el Cabecense. Los de Antonio Jesús Falcón son duodécimos con 44 puntos, a cinco del Espeleño y seis del filial del Decano, con el que tiene perdido el ´goal average´ particular. Los rojinegros reciben al Gerena mañana, encuentro en el que el ´Cense´ firmará la permanencia ganando. De no vencer, se salvaría empatando si no gana el Espeleño; de perder, tendría que esperar a que sus rivales no sumaran los tres puntos.



El tercer equipo sevillano que podría asegurar su continuidad en el Grupo X la 18/19 el próximo año es el Alcalá. Los blanquiazules suman 41 puntos y son decimocuartos. El conjunto dirigido por Selu se salvaría sólo si gana y no lo hacen ni Espeleño ni Atlético Onubense. El empate no le valdría, ya que, aunque pierda el Espeleño, tendría opciones de superarlo en la última jornada.