La fiesta del ascenso para Alcalá del Río, Badolatosa y S. P. Pino Montano

En pleno mes de mayo, poco a poco, se van despejando las incógnitas y se van conociendo ascensos y descensos. En el primer caso, el pasado fin de semana deparó el 'premio gordo' para Badolatosa y San Pablo Pino Montano, que lograron su billete para la Segunda Andaluza 18/19.

No han sido los únicos en estos días que han celebrado un ascenso, ya que el Alcalá del Río vuelve por la puerta grande a Primera Andaluza 19 años después tras ganar 0-2 al Atlético Sanlucar en encuentro adelantado al martes.

"El año pasado nos quedamos a las puertas y este lo hemos logrado", declaró Francisco José Bernal, entrenador alcalareño, feliz y orgulloso porque el proyecto blanquiazul continúa creciendo: "Llevamos cinco temporadas y en cuatro hemos luchado por el ascenso. Si quedamos campeones esta temporada, hemos logrados dos primeros puestos y dos terceros. En esta temporada hemos mejorado fuera. La pasada campaña pecamos de inocencia, nos faltó un grado para saber sacar adelante los choques a domicilio y esta Liga lo hemos mejorado".

Hay que destacar el rendimiento del Alcalá del Río en su estadio. "Mañana (por hoy) se cumplen tres años de la última derrota", recordó.

El éxito del Alcalá del Río es fruto de un proyecto continuista, con un vestuario unido que comienza a hacerse un nombre en la elite provincial: "Respecto al año pasado, continuaron cerca de un noventa por ciento del equipo. Me gustaría destacar también la aportación de los juveniles, debutando un total de nueve. Comenzamos con 21 fichas, entre ellos Adrián y Velázquez, pero luego, por problemas de trabajo, ampliamos a 23. Se trata de un bloque rejuvenecido respecto a cuando comenzamos; poco a poco hemos ido introduciendo juveniles".

De hecho, destaca la juventud de una defensa con una media de edad de 22 años, aproximadamente, que además es la menos goleada del Grupo II de Segunda Andaluza.

De cara a la temporada próxima, ya en Primera Andaluza, Bernal no teme una espantada ante los cantos de sirena que puedan recibir sus futbolistas. "Es inevitable que cuando vas subiendo de categorías van sonando y que equipos cercanos se fijen en ellos. Pero lo mejor de este equipo es el grupo. Si a nivel competitivo son buenos, hablamos de un grupo humano enorme. Quien entra se une rápido. Esto es una familia", manifestó el entrenador blanquiazul, que señala que lucharán por el campeonato y desvela que en la próxima jornada serán recibidos por el Ayuntamiento de la localidad.

El Alcalá del Río comenzó su fiesta en la noche del martes, una fiesta de la que disfruta el Badolatosa desde el domingo. Su goleada ante el Luisiana certificó el ascenso a Segunda Andaluza, acompañando al Ventippo en el Grupo I de Tercera Andaluza.

"Badolatosa llevaba tres años sin equipo sénior y hemos conseguido un proyecto serio", dijo Héctor Ruiz, técnico y propulsor del equipo badolatoseño: "Soy de Puente Genil, pero hace varios años me llamaron para jugar, aunque por entonces no me convenció el proyecto. El año pasado me volvieron a llamar, pero les planteé que como jugador no. Colgué las botas y nos pusimos manos a la obra". El míster cordobés recuperó a algunos jugadores de la localidad y reclutó a varios procedentes de Puente Genil que han jugado en categorías superiores: "El resultado ha sido muy bueno. Hemos ascendido y queremos crecer más. Quiero destacar nuestro modelo de juego, elogiado por muchos, y que somos un equipo que estamos entre los cinco que menos tarjetas recibe de los tres grupos".

Por último, en el mismo grupo, y como uno de los mejores terceros de Tercera Andaluza, también vivió la fiesta del ascenso el San Pablo Pino Montano, un club que vive una nueva etapa desde la fusión hace varios años del San Pablo Norte y el Pino Montano.

"El club está muy contento, muy satisfecho. Nos costó arrancar porque sólo se quedaron nueve futbolistas. De hecho, en las primeras tres jornadas, ganamos una y perdimos dos. Pero, poco a poco, el grupo se acopló. Se trata de un bloque magnífico, comprometido, yendo siempre 18 convocados y teniendo que dejar a gente fuera", declaró Aurelio Bielsa, entrenador rojillo, que destaca el compromiso de un vestuario que ha realizado 2.000 km de desplazamiento.

En un bloque en el que destaca el regreso de jugadores del barrio, como Iván Lobo o el 'pichichi' Bellido, Bielsa subraya el peso del capitán Pau, "pendiente siempre de que al equipo no le falte de nada", sin olvidarse de la figura de Cristóbal, encargado de materiales que lleva toda la vida en el equipo de su barrio.