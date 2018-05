Alcalá y Lebrijana sí tienen deberes

La penúltima jornada en Tercera ha despejado algunas incógnitas en el balompié sevillano, pero no todas, por lo que la última jornada promete todavía emociones fuertes. En concreto, para Alcalá y Lebrijana.

La derrota del Castilleja contra el Arcos certificó el descenso matemático de los aljarafeños a División de Honor. En cambio, Utrera y Cabecense lograron su permanencia una temporada más en Tercera en la tarde del domingo; la victoria del Atlético Onubense sobre Los Barrios (2-1) permitió la fiesta de ugienses y utreranos. Del resto, Sevilla C y Gerena no se jugaban nada, un panorama bien distinto para Alcalá y Lebrijana, que lucharán por objetivos dispares.

Los lebrijanos no pudieron defender su puesto de 'play off' alcanzado hace dos semanas. Ahora, los de Joaquín Hidalgo son quintos, a dos puntos del Sanluqueño. Para luchar por el ascenso, los albicelestes tienen que sacar adelante su partido ante el Ciudad de Lucena, ya salvado, en tierras cordobesas, y que el Sanluqueño no gane en Alcalá; el empate gaditano también le valdría a la Balompédica.

En cuanto al Alcalá, después de salir de descenso hace varias jornadas encadenando tres triunfos, sus derrotas contra el Puente Genil y el Sevilla C le han metido en el pozo. Para salvarse, los de Selu tienen que ganar. De sumar los tres puntos lograrían la salvación y caerían Guadalcacín o Atlético Onubense, que se enfrentan; si empata, necesitaría que no gane Los Barrios y pierda Atlético Onubense.