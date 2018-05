Marc Domínguez: "Si no ganamos, estamos en Tercera"

El Écija encajó un duro golpe ante el Jumilla. Era la final de las finales para el conjunto azulino, que tras esta derrota (0-2) cae a puesto de 'play out' y se jugará la permanencia en Cartagena, en el feudo del líder.

El escenario es el peor de los imaginables. Los astigitanos se jugarán la continuidad en Segunda B ante un cuadro cartagenero que no tiene asegurado el primer puesto. Le basta un punto, un botín que podría ser insuficiente para los de Marc Domínguez, entrenador azulino, que tiene claro el resultado por el que hay que luchar. 2Si no ganamos, estamos en Tercera", declaró a la conclusión del encuentro.

En este momento, el Écija es decimosexto con 44 puntos, es decir, se jugaría la continuidad en la Categoría de Bronce en un 'play off'. Para salvarse, librándose también del 'play out', es condición indispensable que gane. Sumaría 47 puntos y aún necesitaría que no ganen Jumilla, Badajoz o Balompédica Linense o que pierda Las Palmas Atlético. La victoria, eso sí, aseguraría al Écija disputar el 'play out', ya que ni Mérida ni Córdoba B podrían alcanzarle.

Con el empate, el Écija tendría sus opciones, pero se reducen. Sumaría 45 puntos y se salvaría si Mérida y Córdoba B (ambos se enfrentan) empatan y pierden Jumilla o Balompédica Linense (es el único equipo al que le gana el 'goal-average' particular). Un triple empate a 45 entre Balona, Jumilla y Écija también le salvaría. De ganar cordobeses o emeritenses, Jumilla y Balompédica tendrían que perder. La derrota condenaría siempre al descenso al Écija.

No hay que olvidar que Cartagena, rival azulino, necesita un punto para asegurarse el campeonato, con el que lucha contra el Marbella.