Pablo del Pino: "Vamos a intentar hacer ruido"

El Betis DH Juvenil vela armas. Por segunda temporada consecutiva, el equipo dirigido por Pablo del Pino afronta la Copa del Rey. El año pasado cayó ante el Mallorca a las primeras de cambio. No obstante, pese a la entidad del rival en octavos (el Barcelona, actual campeón de la UEFA Youth League), afronta la cita (la ida, el domingo a las 12:00 h), con ambición.

- Vuelve la competición un mes después (la Liga acabó el 8 de abril). ¿Se está haciendo larga la espera?

- Sí. Eso es lo que nos preocupa. El equipo terminó haciendo 30 de los últimos 33 puntos a un nivel competitivo altísimo. El equipo está con muchas ganas, pero es verdad que esa es la pequeña duda que tenemos, la de haber estado un mes parado.

- ¿Cómo han paliado esa falta de competición en este mes?

- Lo hemos estado intentando compensar con tres partidos amistosos. Hemos jugado contra un equipo argentino sub 20 que nos vino bastante bien en la primera semana. Luego hemos ido a Granada y Córdoba, en ambos casos con el División de Honor Juvenil. Hemos preparado la competición de forma notable y esperemos estar a la altura de como terminamos la Liga. Si estamos como acabamos, vamos a dar mucha guerra.

- Por segunda temporada consecutiva ha vuelto a meter al Betis en la Copa del Rey. ¿Ha sido más difícil este año que el anterior?

- Diría que ha sido igual de difícil en ambos casos porque nos hemos metido en el último partido, y en ambos nos hemos quedado a un punto y a dos de ser campeón. Pero quizá este año el Grupo IV ha sido más competitivo. Ha habido seis equipos que han estado luchando hasta el final, por cinco el año pasado. Muy parecido. Este año se ha incorporado el Granada a la competición y tuvimos que ganarle para dejarlo fuera de la lucha. Ha sido un Grupo IV fantástico.

- Por lo tanto, ¿qué clasificación valora más?

- Quizá esta última. No porque sea, ni mucho menos, peor que el año pasado, sino que era un conjunto más nuevo y más joven. Hemos tenido que integrar a futbolistas que venían del Liga Nacional, de otros conjuntos, y futbolistas que venían del Juvenil A. Ese puzzle de la procedencia es quizá lo que le dé más mérito. El año pasado se venía de una quinta de José Tadeo más hecha, era un bloque más veterano.

- El Betis ha logrado, por segunda temporada consecutiva, clasificarse para la Copa del Rey, pero hay que recordar que el año pasado se rompió una sequía de siete temporadas...

- Dándole mérito, de todas formas, es el sitio donde tiene que estar el Betis. No le doy un exceso de repercusión al hecho de jugar Copa del Rey porque realmente es donde debe estar nuestro club. Competir todos los años en la Copa y algún año ser campeón. Pero bueno, hemos encontrado la senda y esperemos que no la soltemos. Las dinámicas en los clubes funcionan así; hemos encontrado esa dinámica y lo que tenemos que hacer es no abandonarla.

- ¿Y cuándo alzará el Betis un nuevo título liguero?

- En los dos últimos años hemos estado cerca. Este año a dos punto y el pasado a uno. Va a tocar pronto, seguro que sí. Espero que el año que viene, más allá de quien entrene el equipo; hay una buena base, igual que este año el equipo era joven, en el próximo va a haber una estructura de equipo importante.

- Sigue generando debate en el fútbol formativo la dicotomía acerca de la conveniencia de si es mejor formar o competir. ¿En qué lado se posiciona?

- Las dos cosas. En cantera debe primar la formación, pero sí es verdad que formar sin competir no tiene mucho sentido, sobre todo, a este nivel ya de DH. No puede formarse si no se gana. Tenemos la ventaja de que tenemos a los mejores futbolistas. Podemos hacer ese camino ganando. Cuando tienes los mejores recursos, ganas compitiendo. Lo que sí tenemos que ser es más tolerantes con el mal resultado, ya que se da en la competición. Cuando se dé, encaminarlo hacia la mejora, que el futbolista se nutra de la mala experiencia y no cambiar el camino.

- Sin dar pistas al rival. ¿Cómo es este Betis División de Honor Juvenil?

- Somos un equipo que destaca, principalmente, en lo colectivo. Creo que propone un fútbol muy vistoso, se asocia bien, intenta dominar el partido, mandar a través de la posesión del balón, y después que es un equipo amplio en cuanto a plantilla. Ha habido muchos cambios durante la temporada motivados por las altas y las bajas del Betis Deportivo y el conjunto no se ha resentido en ningún momento. Es el poder del conjunto por encima de las individualidades.

- ¿Quizá sean las virtudes colectivas el principal arma para eliminar al flamante campeón de la Youth League?

- Sí. Ante ese equipo, que sabemos la dimensión que tiene, necesitamos un poder colectivo. A nivel individual, no digo que tengamos menos nivel, pero es el Barcelona. En lo colectivo le podemos hacer bastante daño.

- Lo estuvo viendo en la pasada Copa de Campeones. ¿Cómo es este Barcelona?

- Es un equipo con mucho talento individual. Hablan en Barcelona de una quinta especial. Hay muchos internacionales. Y después, una ventaja competitiva; los jugadores que promocionan de ellos lo hacen a Segunda. Tienen tres jugadores asentados en Segunda que no han bajado en todo el año (Abel Ruiz, Monchu y Cuenca) y después tres o cuatro que van a jugar contra nosotros que son asiduos en las convocatorias. Eso les da un bagaje competitivo importante.

- ¿A qué jugadores hay que vigilar especialmente?

- Cualquier futbolista está a un nivel muy alto, sobre todo, en lo técnico. Pero si tuviese que elegir, elegiría a los dos interiores: Álex Collado y Riqui Puig. Son dos jugadores distintos, que juegan a una velocidad enorme. Piensan muy rápido. Son el ´8´ y el ´10´ típico del Barça.

- ¿Tiene en mente la eliminación copera del año pasado ante el Mallorca?

- El año pasado fui muy autocrítico. Es cierto que nos eliminó un buen equipo, pero creo que deberíamos haber pasado. La sensación que teníamos, como hacía tantos años que no jugábamos Copa del Rey, era de equipo invitado. Este año, no. Estamos repitiendo, es verdad que es el Barcelona, pero este año ya es casi una normalidad que el Betis esté en Copa. Ya lo estuvo el pasado año y vamos a quitarnos ese disfraz de equipo invitado a la competición y vamos a intentar hacer ruido. Es verdad que nos ha tocado en el sorteo un rival que nos puede eliminar perfectamente, pero se lo va a tener que trabajar mucho.

- ¿Qué supone para un canterano bético estar dirigiendo al primer juvenil verdiblanco?

- Hice dos pretemporadas en el Betis Deportivo, pero no debuté. Llegué hasta el Betis DH Juvenil. Aquí se unen dos cosas. Mi profesión, que la afronto siempre con mucha pasión porque el día que no la tenga, no entrenaré, y que entreno en mi casa, donde me crié, donde me nutrí de todos los valores deportivos que tengo. Me siento un privilegiado.

- Además de su pasado verdiblanco, no hay que olvidar su paso por el fútbol sevillano, con varios ascensos incluidos...

- Sí. Estoy muy orgulloso del proceso porque, además, creo que es el ideal para aquellos que tenemos la desventaja, entre comillas, de no haber sido futbolistas profesionales, que tienen un proceso no mejor ni peor, sino distinto. El que te lleva de verdad a cometer errores, equivocarte, a saber valorar el sitio en el que estás ahora y, sobre todo, que conocemos las categorías. He tenido la suerte de entrenar en todas de las de mi época y en todas tuve la suerte de ascender, quitando Tercera división. Me siento muy orgulloso. En el día a día esa experiencia me nutrió e intento ponerla en práctica. El futbolista profesional tiene un bagaje de vestuario que nosotros no hemos tenido; y nosotros un bagaje en unas categorías que te dan mucha experiencia en el día a día, improvisación, creatividad por la falta de recursos, que después, cuando tienes recursos, se ve reflejado.