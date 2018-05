Un sueño que duró tres años para el Castilleja

La derrota ante el Arcos certificó el descenso del Castilleja a División de Honor, culminando así un ciclo de tres temporadas en Tercera tras su ascenso en la 14/15.

Resignado, José Antonio Granja, entrenador blanquiazul, asume el descenso y agradece el reconocimiento brindado por la afición. "No queda otra que asumirlo. Subimos sin pensarlo y hemos estado tres años. Personalmente, fastidia, pero hemos aguantado lo que hemos podido. El domingo fue el resumen del año; nos ganaron sin tirarnos a puerta, con dos goles en propia puerta. La gente, al menos, está conforme y eso me reconforta. Cuando se acabó el partido la afición se puso en pie a aplaudir al equipo", manifestó el castillejano, señalando al balance defensivo como una de las claves del descenso: "Al equipo nos ha costado armarlo desde atrás. Hemos jugado mejor que nunca, aunque atrás es verdad que hemos tenido muchos errores. Mis equipos nunca han sido de los más goleados; ni me acuerdo desde cuando no me metían cinco goles y este año me han metido hasta seis".

De cara a la próxima campaña, Granja, que cumple su octava temporada en el Castilleja, afirma que no tiene decidido aún su futuro: "No tengo ni idea. A estas alturas uno no tiene ganas de nada, pero es verdad que el lunes me levanté con ganas de seguir entrenando".