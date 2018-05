Algabeño y San José, en peligro

San José y Algabeño tendrán que hacer un último esfuerzo en la jornada definitiva después de que un domingo fatídico haya trastocado toda la previsión de ascensos y descensos en Tercera división y División de Honor y que podría provocar que el 14º clasificado de esta última categoría pudiera descender a 1ª Andaluza.

De hecho, salvo carambola será lo más probable después de que el Betis B, el Écija y Córdoba B hayan perdido la categoría. Todos ellos van a parar al Grupo X de Tercera división, lo que unido a los dos ascensos desde División de Honor hace que en este momento haya 23 equipos, es decir, que sobra uno, que sería Los Barrios, cuarto por la cola en Tercera. A eso se añade que el Ceuta es uno de los que juega el 'play off' de ascenso, por lo que en caso de que suba le sustituiría el campeón de la Preferente ceutí y no el tercero de División de Honor.

Por ello, para que el 14º no baje se tiene que dar la difícil circunstancia de que asciendan los cuatro clubes que juegan el 'play off' a Segunda B u otra más simple: que no ascienda el Ceuta.

San José y Algabeño se la jugarán pues en casa ante Conil y San Roque, respectivamente. Si ganan podrán respirar.