De esta forma finalizaron la temporada los equipos sevillanos en Tercera

Alcalá 0-2 Sanluqueño: La crónica de una muerte anunciada

El Alcalá culminó la temporada de la peor forma posible, perdiendo en casa ante una afición que abarrotó el Ciudad de Alcalá y certificando el descenso a División de Honor, si bien es cierto que el cuadro alcalareño se había complicado su permanencia desde hacía algunas jornadas.

Y es que los alcalareños controlaron bien el envite hasta el descanso, pero los resultados de las segundas partes de los demás partidos hicieron que las piernas de los locales temblaran y las visitantes estuvieran más lúcidas.

Nieto y Gonzalo probaron fortuna en los primeros compases, pero sin suerte. En el bando contrario comenzaba a aparecer Dani Del Moral, la pesadilla de la mañana para los locales. Incontrolable, el extremo comenzaba a afinar su puntería, pero Daza contenía de momento al jugador del Sanluqueño.

Pero esas buenas vibraciones del Alcalá se quedaron en el descanso. El gol de Los Barrios fue un jarro de agua helada para los locales, y el de la Lebrijana espoleó a un Sanluqueño que aceleró para ganar el partido.

Día para olvidar en Alcalá.

Gerena 1-0 Algeciras: Una honrosa despedida

El Gerena acabó la temporada de forma notable teniendo en cuenta que ha afrontado la recta final con sólo quince efectivos. Los rojinegros, con el triunfo del viernes, alcanzan la sexta plaza, después de una gran segunda vuelta.

Pese a que ni Gerena ni Algeciras se jugaban nada, ofrecieron un entretenido choque, con alternativas y llegadas a ambas áreas. En el 17', Pavón protagonizó el primer aviso, lanzando fuera un centro de Sergio Navarro.

Sin embargo, las ocasiones más claras llegaron a mediado del primer acto. En los visitantes, Ito mandó al palo un centro de Ayala. Y por los rojinegros, Oñate desvió un lanzamiento de Javi Medina.

En el segundo tiempo, misma tónica. El gol llegó a los siete de la reanudación. Mario asistió a Sergio Navarro, que hizo el 1-0 de vaselina. Pese a las ocasiones de uno y otro bando, el marcador ya no se movió.

Los Barrios 1-0 Utrera: Los puntos, para el que más los necesitaba

El Utrera, ya con los deberes realizados, cayó en la última jornada de la temporada ante un rival que se jugaba la vida, un aspecto que se notó en el punto competitivo. Y es que Los Barrios tenía que ganar y esperar otros resultados para mantener la categoría, cosa que finalmente ocurrió. No obstante, todavía deberá esperar posibles ascensos para certificar esa permanencia de forma oficial.

En lo deportivo, se vieron muchos nervios en el San Rafael, conscientes de lo que se jugaban. De hecho, un fallo del meta local puso el corazón en un puño a los aficionados, aunque Domingo no resolvió bien.

Poco a poco se fue asentando el cuadro gaditano, aunque no fue hasta después del descanso cuando Juanma puso el 1-0. El Utrera trató de reaccionar con un disparo de Titi que tapó bien Adri Jiménez. Y poco más. Los Barrios respira, de momento.

C. Lucena 3-1 Lebrijana: Una utopía que se convirtió en imposible

Las lágrimas en los rostros de los jugadores de la Lebrijana escenificaron la rabia de un equipo que ha peleado hasta el último segundo por entrar en la promoción de ascenso, pero que ha sido imposible.

Y es que los de Joaquín Hidalgo llegaban bastante exigidos a la cita, pues debían ganar y que el Sanluqueño no venciera. Finalmente no ocurrió ni una cosa ni la otra. Javi Henares adelantó a los locales y Manu Sánchez empató. Pero con la Lebrijana volcada, el Ciudad de Lucena sentenció haciendo el segundo y tercer tanto.

Arcos 0-1 Sevilla C: Gran colofón nervionense

Ninguno de los dos conjuntos se jugaba nada relevante, salvo los tres puntos y el orgullo de ganar el último partido de la Liga regular del Grupo X de Tercera, pues el Arcos consiguió la permanencia la semana pasada, por lo que los deberes ya estaban hechos. El Sevilla C, por su parte, disputó un partido correcto y serio. Los jugadores nervionenses demostraron poseer grandes dotes futbolísticas, pese a no contar con algunos nombres importantes. Este filial es un equipo joven y bien preparado físicamente, además de muy rápido, y ha terminado su temporada de la mejor forma posible: ganando y afianzando la sexta posición. Un tanto de Luis García en el 68' hizo justicia a la superioridad visitante.

Espeleño 3-2 Castilleja: El reflejo de un curso que no empaña la etapa

Cruel final de temporada para un Castilleja que aunque sabía su destino, quería terminar con una victoria para cerrar su etapa de tres años en Tercera división. Y comenzó de la mejor manera, pues Peli enganchó un remate a la salida de un córner para poner en ventaja a los aljarafeños. Juanma amplió la ventaja tras el asueto, pero inmediatemente comenzó la reacción del Espeleño, que en poco más de 10 minutos le dio la vuelta al marcador. Germán, Óscar y Loren, los goleadores.

S. P. Genil 1-3 Cabecense: Un dulce adiós liguero

El Cabecense ha acabado despidiéndose de la temporada con un buen sabor de boca. Pese a llegar a ocupar puestos de descenso en los albores ligueros, la solvente goleada ayer en Puente Genil ante un anfitrión con muchas caras nuevas certificó una salvación lograda la pasada jornada.