Marc Domínguez: "Nadie bajó en el minuto 102"

Hundido, liquidado (...) Estamos muy jodidos". Marc Domínguez tenía que dar la cara tras un varapalo inesperado e injusto que envía de nuevo al Écija a Tercera división, categoría de la que costó mucho subir. El polémico partido de Lucena, en el que el Mérida ganó (1-2) al filial del Córdoba después de que el árbitro añadiese seis minutos a los seis que ya había añadido en principio dejó en nada el punto logrado en el campo del líder.

"Cuando te enteras que en el minuto 95 el Mérida había hecho el 1-1 no te esperas que vayan a añadir siete minutos más. En ese minuto todos lo hemos dado por bueno y no hemos querido hacernos daño", aseguraba el técnico catalán, quien no encontraba explicación a todo lo sucedido en la última jornada, en la que la Balompédica Linense, que llevaba doce jornadas sin ganar, vencía en el campo del tercer clasificado (Real Murcia) o en el que el Jumilla confirmaba su gran final -ganó la semana previa en Écija- doblegando al Recreativo.

"Somos un equipo que no ha entrado en ninguna jornada en puestos de descenso. En partidos puntuales se nos han escapado puntos que ahora echamos de menos. Es la primera vez en mi vida que me ocurre un descenso, pero también es la primera vez que un equipo desciende en el minuto 102. La verdad es que el varapalo es muy duro", aseguraba el entrenador azulino. Ya no vale lamentarse. Sólo queda pasar página y pensar en el retorno.