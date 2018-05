Lara (Torreblanca): "Me enorgullece que nos den las gracias"

Ayer se cumplió una semana del ascenso del Torreblanca a División de Honor. Desperdició una primera bala con su partido en Bellavista, pero el empate de la UD Morón en Mairena selló su billete.

"El hecho de que no dependieras de ti hizo que en Mairena sufriéramos más que en Bellavista. Personalmente, no esperaba celebrarlo tanto en un campo ajeno, pero lo hicimos a lo grande. Fuimos a festejarlo con los jugadores que no pudieron ir a Mairena por estar trabajando en la hostelería. Esto es histórico, somos un club de barrio que ha hecho algo muy importante. Yo me fui a casa a las 6:00 h, pero los chavales siguieron hasta no sé qué hora", señala entre risas José Antonio Lara, entrenador blanquiazul, valorando el éxito conseguido: "Esto tiene mucho mérito porque hemos luchado contra presupuestos mayores que nosotros. Aquí prácticamente no cobra nadie. El club se temía lo peor el verano pasado con la desbandada que hubo y hemos logrado algo muy grande. Somos un club de barrio, pero a día de hoy somos el tercer club de la capital. Y eso es muy fuerte. Me enorgullece que nos den las gracias".

De cara al año próximo, pese a la exigencia de la División de Honor, Lara señala que está seguro de que "el equipo competirá". "Ni se me pasa por la cabeza que podemos ser el primer candidato a luchar por el descenso", sentenció.

De cara al futuro, asegura que: "La idea es seguir. El Torreblanca ha hecho historia y quiero seguir haciéndola. Y la idea de la plantilla pienso que es igual. Es un bloque espectacular".



¿Habrá pasillo en el derbi torrealbense?

El calendario ha sido caprichoso y ha deparado un derbi torrealbense en la última jornada. Finalmente, ambos equipos llegarán sin nada en juego. El Diablos Rojos ha descendido y el Torreblanca acude a la cita como campeón y nuevo equipo de División de Honor. "¿Si nos harán pasillo? No me he parado a pensar en eso. Nadie está obligado a ello. Lo único que le he pedido al club es que nos lo haga la cantera. Tiene que ser una fiesta de la entidad", comentó Lara. El encuentro, finalmente, tendrá lugar el domingo 27, a las 11:00 h.