Camino Viejo: Una temporada al ritmo de un 'Jaguar'

Con su partido adelantado frente al Atlético Dos Hermanas, saldado con victoria por 3-5, el Camino Viejo puso el broche a un año sobresaliente saldado con el ascenso a Primera Andaluza, como segundo del Grupo II de Segunda Andaluza.

"Hemos terminado la Liga en un estado de forma como para empezar otra", declaró Francisco Delgado Rojas 'Selu', míster auriazul que ha llevado a los tomareños de nuevo a la elite provincial: "Ha ido todo rodado. La verdad es que todo ha sido como si hubiésemos ido en una nube, montado en un Jaguar. No ha habido un simple mosqueo. Se han reunido unos valores entre directiva, técnicos y jugadores que ha hecho que todo haya ido redondo. Vimos la oportunidad y la aprovechamos".

Con el mismo bloque que el pasado campeonato salvó la categoría a falta de pocas jornadas, retocado con pocos refuerzos (los metas Samu, ex del Castilleja, y Manuel; el experimentado defensa Isco, refuerzo invernal; Jorge, ex del Mosqueo, reconvertido a centrocampista o el punta Pitu), el Camino Viejo ha firmado una temporada sobresaliente en la que no ha perdido un solo partido en la segunda vuelta.

"Llegamos a estar alguna jornada líder, pero siendo sincero el Alcalá del Río es justo campeón. 'Chapeu' para ellos", declaró Selu, que confía en continuar el próximo año en Primera Andaluza: "Tengo fuerzas. Ahora toca descansar, pero en breve hablaremos".