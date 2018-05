Semana clave para el futuro del Alcalá

Los últimos siete días son para olvidar en la Avenida Santa Lucía. Si bien ayer el primer equipo cadete del Alcalá descendió de División de Honor al caer contra el Sevilla, siete días antes bajó a División de Honor sénior el primer conjunto blanquiazul tras un mal final de Liga.



Noticias deportivas aparte, el foco en el Alcalá está, un año más, en lo institucional. La particular espada de Damocles del club panadero es la importante deuda que continúa arrastrando de la Seguridad Social, dinero que condiciona la viabilidad alcalareña. En esta coyuntura ha irrumpido la sociedad FMS, que tal y como señaló El Decano, se ha mostrado interesada en alcanzar un acuerdo con los blanquiazules. No obstante, a diferencia de experiencias de temporadas anteriores, la idea es alcanzar un acuerdo de colaboración con el club, no de compra.



El interés de FMS es de hace cinco meses, pero está supeditado a una auditoría que tiene previsto realizar esta semana. De acabar entrando, el proyecto sería continuista.