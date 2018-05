Puma: "El ascenso es un alivio; se pasó mal"

Dicen que así, incluso, sabe mejor, pero el Coria tuvo que esperar hasta los últimos minutos de su último partido para respirar tranquilo y lograr el ascenso a Tercera. La travesía del desierto ha durado un año de calendario, pero por presión y tensión han sido algunos más en el vestuario coriano.



"El ascenso es un alivio; se pasó mal", manifestó Antonio Manuel Racero Cabello ´Puma´, entrenador del Coria, que regresó al Guadalquivir el pasado verano con el objetivo de devolver la categoría perdida, meta alcanzada, pero de la que no disfrutará al no continuar: "No me arrepiento. He pasado mucho y me siento muy tranquilo".



El entrenador ribereño argumenta que ha habido muchos problemas de lesiones y bajas por razones laborales, llegando el equipo muy justo, además de un verano intenso en la formación de una plantilla que compitiera por volver a Tercera.



"Es un alivio", señaló Puma, recordando que pese a todo, no dudó del objetivo, ni siquiera cuando se perdió 3-0 en Conil, principal rival amarillo, aventajando a los corianos en cinco puntos más el ´goal-average´ particular a falta de cinco jornadas: "Fue un momento duro, pero no bajé los brazos. El equipo al día siguiente estaba muy mal, pero cogí el calendario y le dije que le quedaba unos partidos complicados. Les hice ver que había opciones y que había que seguir luchando", añadió.



Desde aquel momento, el Coria sumó once puntos por tres el Conil, una remontada que ha llevado a los corianos de nuevo a Tercera división.