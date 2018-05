El dron llega al fútbol amateur

La tecnología en el fútbol -como en la mayoría de los deportes- suma adeptos y la configuración de los entrenamientos hoy en día recurren más a ella. Elementos como el vídeo eran extraños no hace muchos años y en la actualidad es un recurso imprescindible, un papel al que aspira el dron.

Este vehículo aéreo no tripulado suele tener un uso lúdico en los niños, pero va más allá, siendo una herramienta imprescindible en eventos, búsqueda de personas, investigación... cogiendo cada vez más protagonismo en el fútbol. Si bien su imagen ya no es extraña en el mundo profesional, no era habitual en el amateur hasta que un viejo conocido del balompié hispalense lo introdujo.

"Como entrenador, siempre estoy pendiente de todo lo nuevo para incluirlo. Un miembro de nuestro cuerpo técnico (el fisio Javi Pérez) tiene un dron y decidimos incluirlo en los entrenamientos. Queremos que sea un miembro más del cuerpo técnico", manifestó Juanmi Puentenueva, entrenador del Puente Genil, natural de Pozoblanco pero afincado, primero en Écija, y ahora en Aguadulce los últimos ocho años, que enumera las bondades del dron en las sesiones: "Es una gran ayuda para el análisis técnico y táctico. Nos ayuda a detectar fallos en los entrenamientos, a mejorar en el reparto de espacios. Lo hemos introducido en el último mes de temporada y nuestra intención es continuar empleándolo la próxima campaña. Incluso, queremos grabar los encuentros de pretemporada".

Junto al también sevillano Antonio Serrato, Puentenueva integra un nutrido cuerpo técnico de ocho miembros que "no deja la tecnología de lado. Todo lo que ayude, bienvenido sea".