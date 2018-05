José Santizo vuelve a hacer los deberes

Los caminos de la Olímpica Valverdeña y José Santizo por fin se encontraron. El club onubense se había interesado en el técnico sevillano en varias ocasiones. Ya hace unos años estuvo en la órbita, así como el pasado verano y en diciembre, hasta que en febrero firmó su nueva experiencia en los banquillos. "Me encuentro muy satisfecho, soy muy feliz. Siempre confié en esta plantilla", declaró José Santizo, que suma a su currículum, además de tres ascensos, el cuarto equipo al que salva de categoría después del Atlético Viso, Ubrique Industrial y Monesterio.

El hispalense llegó en la jornada 21, cuando la Valverdeña era decimocuarta (puesto que actualmente descendería) a un punto del descenso. Firmó sólo a dos jugadores. El delantero Josué, que no jugaba en el Lora, y el joven Jorge, del Puebla de Cazalla. Ha dirigido trece encuentros para sumar 26 puntos (sería segundo desde su llegada, igualado con la UP Viso), bagaje que le ha servido para acabar séptimo.

"Los futbolistas han tenido una gran predisposición desde el primer día. Asimilaron muy rápido mi idea. Aquí hay jugadores del nivel de Iker Begoña, Luis Ligero o Pablo Oliveira que han demostrado su categoría. Se pusieron el mono de trabajo desde el primer día. Luego, la confianza fue llegando con victorias y el equipo ha acabado como la moto de Marc Márquez. Hay que decir que a nivel de clasificación somos el tercer equipo de la provincia", manifestó un orgulloso José Santizo que destaca la entidad de la categoría: "Esta categoría es dura, difícil y bonita. Para mí, creo que hay un salto grande de Primera Andaluza a División de Honor, más que de División de Honor a Tercera. Hay partidos muy igualados en los que la táctica es determinante y a mí, eso me gusta", comentó. Santizo agradece el apoyo de la afición y el de la directiva onubense, encabezada por Juan Corralejo, que confió en su figura.

Ahora, se abre un nuevo panorama para el míster sevillano. Pese a cumplir el objetivo, de momento no ha mantenido contactos con la Olímpica Valverdeña acerca de una posible renovación. "Todavía no sé nada. Estoy abierto a todo. Me gustaría dirigir un proyecto en condiciones", manifestó Santizo, al que el San José tiene en cartera, además de Maldonado, como señaló este diario en días pasados.