Granja: "Es mi casa; esto es un hasta luego"

La renovación de José Antonio Granja como entrenador del Castilleja se ha repetido las últimas temporadas, noticia que no se producirá este verano. Después de ocho temporadas, el castillejano ha decidido poner punto final a su etapa en el Antonio Almendro.

"Nos reunimos el pasado jueves y decidimos poner final a esta etapa. Era una decisión que estaba en mi cabeza los dos últimos años. Prefiero irme así, diciendo un hasta luego, porque Castilleja es mi casa", manifestó José Antonio Granja, que pese a acabar la temporada con un descenso a División de Honor, agradece las muestras de cariño recibidas desde que se consumó el descenso: "El descenso no ha influido. Hacía tiempo que no lloraba. La reacción de la gente me ha sobrepasado. Me ha costado, pero no es una decisión de ahora. Pese a todo, no quiero tomármelo como un día triste".

De cara al futuro, afirma que desea seguir entrenando: "Después de ocho años estoy en el mercado; me gustaría encontrar un buen proyecto".