Juanito: "La mejor forma de formar es competir"

Si bien la notoriedad de los logros de la elite futbolística no son equiparables a los del balompié amateur o formativo, el trabajo de uno y otro sí es proporcional.

"Disfruto mucho entrenando, pero la familia es la que lo acabo pagando porque paso muchas horas dedicado a ello". Son palabras de Juan Díaz Quinta 'Juanito', entrenador del Sevilla DH Cadete, que esta temporada ha sumado un nuevo éxito a su todavía incipiente carrera como entrenador.

Después de colgar las botas tras una dilatada trayectoria como jugador en Segunda B (Alcalá, Écija, Sporting B, Coria...) y Tercera (Mairena), se enroló en los banquillos, dando el salto como primer entrenador en la 13/14 en el Preferente Juvenil del Sevilla: "Ese año no salió bien. Las cosas no salieron y no hay que poner excusas, pero al año siguiente comenzaron a llegar los resultados".

Quien lo viera correr por la banda izquierda, sacando a relucir su dotada pierna izquierda, a buen seguro que no lo reconocerá ahora en los banquillos. "Era bastante exquisito. Todo lo contrario que ahora", señala entre bromas Juanito, que promulga un fútbol, sobre todo, competitivo: "Considero que la mejor forma de formar es competir. Soy un defensor del fútbol competitivo, agresivo, correoso, pero sin renunciar al trato de balón, ya que tenemos jugadores para ello. Manejar todos los registros del juego es lo que te hace mejor. Si sumas el talento de estos chavales, los resultados llegan".

La 'fórmula Juanito' funciona hasta la fecha. No en vano, puede presumir de un currículum exitoso en su paso por la cantera sevillista, logrando un título liguero en Preferente Juvenil y todo lo disputado en sus tres años como técnico del primer cadete del Sevilla: la Liga y el campeonato de Andalucía y España en la 15/16 y los dos últimos en la División de Honor Cadete.

De vistas a la próxima temporada, Juanito, al que le ha llegado alguna oportunidad exótica, no esconde que "todo entrenador de cantera del Sevilla tiene el gusanillo de crecer".