Diego Tristán: "Mi meta es subir al Algabeño a Tercera"

No ha sido la temporada soñada por el Algabeño. Después de su brillante ascenso como campeón de Primera Andaluza, aspiraba a todo en División de Honor (G. I), aunque diferentes vicisitudes han llevado a los algabeños a sufrir en el tramo final, acabando decimoterceros en la tabla.



Pese a ello, la ambición y el deseo de Diego Tristán continúa siendo el mismo. "También tenía la misma idea este año. Mi idea es subir al Algabeño a Tercera, es mi principal meta. Voy a poner todo lo que esté en mi mano para que así sea. Luego, hay mil inconvenientes; se tratarán de resolver de la mejor manera posible. Hay que hacer un proyecto que esté arriba", manifestó en declaraciones realizadas a Surande.TV.



Quien fuera gran jugador e internacional, no esconde que su sueño es llevar al Algabeño a la categoría que considera que merece el club. "La clave son los 400 niños, los 20 equipos que tenemos. Subimos al infantil, subimos al cadete, queremos subir al juvenil, al igual que el sénior, que el premio sea jugar en Tercera con el equipo de tu pueblo", declaró.

Respecto a la temporada recién finalizada, que no ha colmado las expectativas de Tristán, hace autocrítica. "Ha sido una temporada difícil, rara, donde las lesiones no nos han acompañado y la falta de jugadores de un nivel superior nos ha podido en el tramo final del campeonato", subrayó el algabeño, añadiendo que: "Ha habido situaciones complicadas. Luego, hay que acertar con el tipo de jugador, cantidad que se puede pagar... pasa igual que en las categorías superiores. Es difícil acertar, como yo de entrenador. El cuerpo técnico es el primero en reconocer que hemos cometido un sinfín de errores que nos han hecho llegar a la situación que nos hemos encontrado".



En cuanto a la próxima temporada, Diego Tristán afirma que aún es pronto para adelantar novedades, pero confía en que la columna vertebral permanezca. " No debería haber problemas, a no ser que tengan cosas mucho más importantes, sobre todo, la gente del pueblo: Jero Baena, Pino y Prado son la columna. Luego, gente como Cáceres, Diego López, Manu Toro... Son jugadores importantes y no deben tener problemas para seguir. Habrá que traer luego esos 6 o 7 refuerzos, o alguno más, que nos hagan crecer como equipo", finalizó.