Varias dudas por despejar en los banquillos de División de Honor y Liga Nacional

El Mundial centra la atención del aficionado y del profesional. No en vano, se está pendiente de posibles objetivos o de vigilar las evoluciones de futbolistas. Paralelamente, los clubes trabajan en la sombra planficando una temporada que no se descuida tampoco en el fúbol base. Sin ir más lejos, es tiempo de pruebas y captación. Bien lo saben en el Coria, que pese a la finalización de la Liga, se entrena en el Guadalquivir con vistas a la próxima campaña.

La educación futbolística es clave en el posterior desarrollo del jugador y, para ello, los clubes sopesan y estudian las mejores opciones para tutelar a sus promesas. En este sentido, y dada la trascendencia de la edad juvenil, la antesala al salto a sénior, ESTADIO ha querido repasar cómo se encuentran los banquillos sevillanos, a día de hoy, en División de Honor Juvenil y Liga Nacional de cara al próximo campeonato.

En la máxima categoría juvenil (División de Honor), la representación se reduce a cuatro: Betis, Sevilla, Tomares y Calavera, que asciende. Descendieron Nervión y Sevilla Este. De los cuatro, podrían repetir sus entrenadores la próxima temporada, aunque a día de hoy, nada oficial: el Betis, tras dos clasificaciones para la Copa del Rey consecutiva, contará de nuevo con Pablo del Pino, valorado en el club; los hermanos Carrasco no han hecho un buen año en el Sevilla, pero no están descartados para seguir; Fede Jurado tiene muy avanzada su continuidad en el Tomares y Joaquín Bornes, tras su ascenso con el Calavera, se antoja factible que continúe.

En cuanto a Liga Nacional, serán siete los sevillanos, con cuatro de ellos con técnicos confirmados. El Coria tira de cantera con Álvaro Noria, que salta del primer cadete al primer juvenil; el Castilleja, una de las novedades tras su ascenso, volverá a ser dirigido por Pablo Galán; Nervión y Sevilla Este, los dos equipos que han descendido de División de Honor, serán dirigidos por Jesús Salmero, hasta ahora míster del segundo juvenil blanquiazul, y por el experimentado Javi Blanco, respectivamente.

Las dudas están en el Sevilla (Paco Peña suena para el Sevilla C, junto a Juan Díaz Quinta 'Juanito'); el Betis todavía no se ha movido, pero todo apunta a que podría continuar Juanito y en el San Juan, pese a que se le comunicó a Chema Borrero, técnico que logró la permanencia, que se contaba con él, no ha habido ninguna reunión hasta la fecha al respecto.