Serrano y Juanma, los dos primeros fichajes del Coria

El Coria ha logrado cerrar sus dos primeras incorporaciones de cara al próximo campeonato, en el que regresa a Tercera. Alejandro Ceballos, entrenador ribereño, ha logrado reclutar a dos jóvenes jugadores, pero con experiencia en Tercera: Serrano y Juanma.

El primero lo conoce bien, ya que el pasado campeonato lo dirigió en el Gerena. Central zurdo, y que pese a su juventud cuenta ya con experiencia en Tercera, se desenvuelve tanto en línea de cuatro como defensa de tres, disposición táctica empleada por Ceballos varios partidos el pasado año.

Defensa contundente, de gran juego aéreo, buena salida de balón y asiduo en las acciones de estrategia, colma las aspiraciones del Coria.

Manuel Núñez, director deportivo ribereño, señala que "la incorporación de Álex Serrano nos aportará solidez en la parte defensiva. Se trata de un central zurdo que viene de hacer una buena temporada con el Gerena. Tiene talla, es contundente y tiene buena salida de balón".

Serrano, por su parte, afirma que: "No me lo pensé cuando me llegó la posibilidad de ir a Coria. El Estadio Guadalquivir lo conozco bien de haber ido a jugar en diversos enfrentamientos".

El ex del San José, Estrella San Agustín y Gerena se muestra muy contento por "recalar en un club histórico como el Coria y para mí supone un reto ilusionante iniciar aquí esta nueva etapa".

El nuevo central ribereño también destaca que "el hecho de que Alejandro Ceballos sea el entrenador, con el que ya coincidí en Gerena, hace más ilusionante si cabe mi llegada a Coria, ya que conozco y me encanta su forma de trabajar".

Juanma es un viejo conocido. Criado en la cantera ribereña, debutó con el primer equipo coriano en la 13/14 y logró afianzarse en Tercera durante las siguientes tres temporadas. Pese a comenzar de extremo, se afianzó en la categoría como lateral diestro, aunque se desenvuelve con acierto en ambas demarcaciones. La pasada temporada firmó por el Castilleja, disputando 32 partidos y logrando tres goles.

"Con Juanma recuperamos a un canterano para nuestro proyecto. Viene de hacer una muy buena temporada en Tercera", afirmó Manuel Núñez. Para Juanma, volver al Coria supone: "Una alegría inmensa volver a jugar en el Estadio Guadalquivir defendiendo la camiseta del Coria".

Por otro lado, pese a andar inmerso en la búsqueda de jugadores para reforzar su plantilla para la 18/19, no olvida el capítulo de renovaciones.

Al respecto, según Deportes Canal Costa, el San Roque de Lepe mantiene contactos con el mediocentro Manu Fidalgo, camiseta que ya defendió hace varias temporada. Apunta el citado medio onubense que el centrocampista sevillano no continuará a un ochenta por ciento, y que el cuadro lepero, que hará una revolución en su plantilla, se ha puesto en contacto con él.