El Tomares cree en su cantera

El Torreblanca, con su histórico ascenso a División de Honor, el Pedrera, con su salvación ´in-extremis´, o el Demo, con su gran estreno en la categoría, han sido los grandes triunfadores de Primera Andaluza. Al margen de ellos, también ha brillado el Tomares, un equipo que a buen seguro dará que hablar en temporadas venideras. En su primer curso al frente del cuadro aljarafeño, Nacho Molina, que ha hecho debutar a ocho juveniles, ha conformado un bloque joven, basado en la prolífica cantera auriazul. El central Javi Apolinar, el mediocentro Pastor y el delantero Jesús Vega, todos en su primer año como sénior, han sido los mejores ejemplos del proyecto del Tomares.

Con 31 partidos como titular, el zaguero ha sido el jefe de la retaguardia. "Nacho siempre me ha dado mucha confianza", recalca Apolinar, quien debutó con el Tomares de la mano de ´Che´ en un duelo ante el Mairena. Dos temporadas antes se estrenó con el primer equipo aljarafeño Jesús Vega, un ariete de cuyo olfato quedó prendado el Cabecense: "Empecé muy ilusionado, pero no conté con los minutos que esperaba, no estaba contento, me faltaban muchas cosas". Así, el artillero decidió volver al Tomares junto a Nacho Molina, con el que coincidió durante tres años en la cantera auriazul: "Quería reencontrarme conmigo mismo. Sabía que en el Tomares iba a contar con los minutos que necesitaba". En media temporada, Vega ha anotado ocho dianas: "Me adapté rápido y comencé a anotar goles".

El gran valedor de los dos jóvenes talentos nacidos en 1998, Nacho Molina no escatima en elogios hacia sus pupilos: "Javi Apolinar ha sido un referente del equipo, ha estado a un nivel altísimo todo el año. Estoy seguro que cuando gane experiencia acabará jugando en categorías superiores". De Jesús Vega destaca su profesionalidad: "Se toma todo lo que hace muy en serio y es un competidor nato. Es el jugador que todo entrenador desea. Es todo un ejemplo para sus compañeros".

Gran base para el futuro

La temporada que recientemente acaba de concluir podría catalogarse como de transición. El plantel del Tomares ha ganado en experiencia y madurez para cursos venideros. "Se ha sembrado una buena base y llegan chavales con un gran nivel, como Mario, Ramón, Guille€ La base del Tomares es buena para el futuro", asegura Apolinar. Vega coincide con su compañero: "Nacho Molina tenía claro que había que apostar por la cantera, quería formar un equipo joven y con mucha ambición. Desde atrás se viene fuerte". "La cantera del Tomares es una perla. Sólo hace falta ver la calidad de los entrenamientos de los chavales en todas las categorías", añade el central.

Javi Apolinar y Jesús Vegas son solo dos muestras del gran trabajo de cantera del Tomares. Un proyecto que encabeza la figura de Nacho Molina, un técnico que antes de dar el salto al primer equipo brilló con los juveniles auriazules. El míster recuerda que sólo se ha dado el primer paso: "La idea del club es mantener un equipo joven y con hambre, que con algunos jugadores más experimentados nos permita volver a pelear por estar arriba".