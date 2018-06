El fútbol sevillano vive su año 'horribilis'

Con el punto final de todas las categorías a nivel nacional y andaluz

El Betis Deportivo, por su parte, peleó cada envite a las órdenes de José Juan Romero, pero no pudo evitar el descenso de los verdiblancos a pesar de tener varias oportunidades para sacar el barco a flote. El derbi de primeros filiales tendrá que esperar a otra temporada.

En cuanto a Tercera división, la Lebrijana no pudo conseguir su sueño de jugar el ´play off´ de ascenso quedándose a las puertas de la hazaña en la última jornada. Alcalá y Castilleja, por el contrario, no pudieron mantener la categoría y sufrieron en sus carnes la dura exigencia de una competición sin piedad para el que no sea capaz de mantener la regularidad deseada.

llegó la única alegría del fútbol sevillano en este 2018. Eltras descender el año anterior, volvió a su sitio habitual tras una temporada fluctuante donde pocas jornadas antes del final llegó a estar lejos de las plazas de ascenso. ´Chapeau´ para los corianos, que tuvieron que tirar de Puma para una segunda etapa gloriosa. La nota negativa la puso elque pasó de ser el equipo revelación la campaña anterior a bajar a Primera Andaluza tras tener hasta tres entrenadores en sus filas.

En resumen, un año para olvidar que no puede volverse a repetir en la temporada venidera. En Segunda B, el Sevilla Atlético tiene potencial y recursos para la siempre complicada vuelta a Segunda. En Tercera, el Betis Deportivo, Écija, Cabecense, Lebrijana, Sevilla C, Coria, Utrera y Gerena pugnarán por completar un año ilusionante y buscar la plaza más alta. Mientras, en División de Honor, el Antoniano, Algabeño, San José, Torreblanca, U.P. Viso, Castilleja y Alcalá tendrán la papeleta de imponer su fuerza para lograr estar entre esos dos ansiados puestos que dan el ascenso directo.

Echando la vista atrás, casi todas las temporadas han sido como mínimo dos los equipos sevillanos que han disfrutado de las mieles del éxito cambiando su categoría por una superior. Así, es habitual ver a escuadras como Betis Deportivo, Écija o Antoniano cambiando de aires año tras año.

Al filial de las trece barras no le gusta quedarse en un mismo

, el que subió a Primera División. El Écija, por su parte, vive entre dos aguas siendo Segunda División B y Tercera sus viajes favoritos. Una situación parecida a la del Antoniano, aunque entre Tercera y División de Honor (o la antigua Primera Andaluza)., equipo histórico sevillano, que ha sufrido tres descensos consecutivos desde la temporada 2015/16. Ha pasado de vivir dignamente en Tercera a tener que jugar en Segunda Andaluza la campaña que viene. Algo parecido a lo que le pasó al ya extinto. Un cúmulo de errores que quiere evitar elcon la vuelta de Garzón, ya que los blanquinegros pasaron de jugar el ´play off´ en Tercera a no conseguir salir del agujero en Primera Andaluza.

Buenos mimbres hay para vivir una campaña de alegrías y celebraciones en las distintas categorías a nivel nacional y andaluz de los equipos sevillanos. Por ello, borrón y cuenta nueva para un 2018/19 ilusionante.