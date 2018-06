Domingo Caro, un regreso que se echaba en falta

Sólo hay que echar un vistazo por las redes sociales del fútbol sevillano en los últimos días para ver que hay un nombre que sobresale por encima del resto, Domingo Caro.

Tras pasar un año sin entrenar por motivos personales, el técnico alcalareño vuelve al que es su sitio natural, los banquillos. En esta ocasión, el ex de Estrella, Cerro y U.D. Morón trabajará en La Barrera, un club que, tras la marcha de Andrés Rarra, decidió unánimemente que Domingo sería su entrenador para la 2017/18 y que fue presentado ayer oficialmente.

"Ha sido todo muy rápido. A principios de la semana pasada me llama el presidente y me dice que quieren contar conmigo. Que su primera opción era yo y que si quería volver a trabajar como entrenador. En dos días estaba todo cerrado", comenta Domingo sobre su llegada a La Barrera.

Un club que milita en Segunda Andaluza y que será un reto para el preparador panadero: "Es verdad que es la categoría más baja donde he entrenado. Tuve algunas dudas por este motivo, pero el proyecto que me presentan me hace olvidarlo pronto. La Barrera es un equipo humilde, pero me ofrece todo lo que yo busco para poder trabajar a gusto. Se dan todos los condicionantes. Es un club serio, formal y que no me obliga a tener que hacer largos desplazamientos. No hay obligación de conseguir nada deportivamente. Está claro que hay que quedar lo más arriba posible, pero peleamos con otros conjuntos con más presupuesto que nosotros. Lo que sí puedo asegurar es trabajo y más trabajo. Estoy muy contento de volver a entrenar".

Y no es el único. Sus compañeros de profesión han inundado de mensajes de alegría las redes sociales desde que se supo su vuelta. Gente como Álex Martín, Andrés Rarra, Fali del Valle, Cristian Antón, Santizo, Cachola, Garzón... la lista es interminable. Profesionales como Domingo Caro no abundan, no sólo por su profesionalidad sino por su faceta más cercana y humana.

Y cómo no, su Estrella también lo ha felicitado: "Los he seguido más que a nadie. Me ilusiona el nuevo proyecto panadero a cargo de Rubén Gámez. Ya era el momento de un cambio. Los ciclos se acaban y este lo había hecho. Hablé con el presidente y le comenté que era hora de dejar sitio para las nuevas ideas. Pienso que si no hubiera entrado esta directiva, la Estrella habría pasado muchos problemas para mantener la categoría el año que viene", analizó Domingo Caro.