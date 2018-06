La selección andaluza, rey nacional S-16

La selección andaluza levantó el título del Campeonato de España sub 16.

La selección andaluza confirmó en tierras levantinas su superioridad en categoría cadete al alzarse el pasado fin de semana como campeona de España sub 16 tras vencer 5-3 a la Comunidad Valenciana en la prórroga de una final muy igualada hasta el final. Fue un partido de alto voltaje, de fútbol de ataques en tromba, al que no le faltó de nada: ocho goles; tiros al palo; expulsados e incertidumbre hasta el tiempo de descuento donde Andalucía, fiel a su creencia y a no bajar los brazos, hacía el empate a tres goles y forzaba la prórroga donde el resultado caería del lado de los andaluces.



Un partido de buen fútbol con grandes futbolistas, con jugadores como Carlos por los andaluces -luego convocado por la selección española sub 15- y Germán por los valencianos. Precisamente, Carlos robó el balón que dio origen al primer gol andaluz, obra de Álex.



Yeremy equilibraría el marcador a los 21 minutos de encuentro al ejecutar de forma magistral una falta directa. Andalucía volvería a cobrar (35') ventaja después de que David Larrubia, a pase de Daviti y tras una jugada del sevillano Carlos, anotase y pusiese por delante a los del sur antes del descanso.



Tras éste, Roberto, con un disparo a media altura, volvía a equilibrar una contienda que todavía vería dos goles más, obra de Nico (79') por parte levantina y Aranda (86') antes de que el partido se definiera en la prórroga. En ella, Andalucía fue superior y con goles de Aranda (95'), otra vez, y de Andrés (100') se traía la Copa para nuestra tierra.