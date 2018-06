El Gerena activa las puertas giratorias

El Gerena presentará muchas caras nuevas la próxima temporada respecto a la 17/18; en la imagen, el once rojinegro ante el Cabecense.

El Gerena presentará muchas caras nuevas la próxima temporada respecto a la 17/18; en la imagen, el once rojinegro ante el Cabecense. Lince

El Gerena está siendo en estos primeros días de junio uno de los equipos más activos en el mercado de fichajes. Desde el anuncio de Juan Antonio Márquez ´Cachola´ como nuevo entrenador rojinegro, adelantado por este diario, el movimiento de altas y bajas era previsible.

Al respecto, están siendo llamativas las bajas. No en vano, la calidad de sus jugadores y la buena temporada gerenense invitaba a ello. En este sentido, están confirmadas las salidas de Toni, fichado por el Utrera, que ayer hizo también oficial el alta de Kiki (interés apuntado por El Decano) y anda detrás también de Javi Medina en su búsqueda de un ´9´.

Otras dos bajas oficiales son Raúl Vega y Pavón, que se han comprometido con el Coria de Alejandro Ceballos, exentrenador del Gerena, que también ha reclutado a David Camacho, su preparador de porteros. Y a la espera de su destino definitivo, Valles ha regresado al Betis, ya que estaba cedido.

En cuanto a los fichajes, el club del José Juan Romero ha anunciado las incorporaciones de Tore, el guardameta Tote (ex del Villafranco y al que conoce Cachola) y el central Rafa Falcón (ex del San José). En breve se hará también oficial el alta de Rioja, ´killer´ del Camas, y ha atado a Tete, extremo que llegaría procedente del San Roque de Lepe y ex del Tomares.

Por último, Moisés y Rafa han renovado.