Alberto Quesada: cuando el gol se lleva en la sangre

Alberto Quesada es delantero. Y goleador, pero por azares del destino ha acabado las últimas dos temporadas jugando de central. Sin embargo, no puede resistirse a sus instintos y siempre que puede se acerca a su hábitat natural, el área contraria.

Así, con la camiseta del U.P. Viso, ha conseguido esta temporada sumar la cifra de ocho goles con su equipo, solo superado por Salvat con diez. Y es que el alcalareño ha hecho una temporada para el recuerdo. Tanto que ya suenan flautas desde otras escuadras para hacerse con sus servicios: "Conmigo no se ha puesto en contacto nadie. Yo estoy muy a gusto en el U.P Viso, me considero un visueño más y escucharé al club. Es mi primera opción", comenta Alberto sobre su futuro, tras un año idílico con los blanquiazules.

"La llegada de Javi Rojas ha sido clave. Nos ha dado soltura y mucha confianza. Ha hecho que todos compitan y que exploten casi todos los jugadores. Gracias a eso hemos tenido frescura todo el año", analiza el defensa visueño, que aspira a todo la campaña que viene.