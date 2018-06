Ya 'se cuece' el Écija 2018/2019

El Écija es el único equipo sevillano de Tercera que no cuenta con entrenador. El Cabecense aún no lo ha anunciado, dado que está en un proceso electoral, pero se da por hecha la continuidad de Antonio Jesús Falcón. No obstante, el nuevo inquilino del banquillo del San Pablo está al caer.



Al menos, eso vienen asegurando desde el club azulino en los últimos días. El anuncio debería producirse hoy o mañana, a lo sumo, habiéndose estrechado el cerco de un numeroso casting inicial. De los nombres que han trascendido, han quedado descartados, por diferentes razones, Rafa Escobar y Salva Ballesta. El cordobés Rafa Navarro y los hermanos Carrasco, opciones desveladas por este diario, continúan activas, sin descartar alguna más.

El capítulo del entrenador es vital, ya que tiene que ser el punto de partida del nuevo proyecto 2018/2019, que, no hay que olvidar, y según palabras de los propios propietarios, estará hecho para luchar por el ascenso.



Para ello, se han producido diferentes contactos y llamadas a varios futbolistas, aunque todavía no hay nada cerrado. En el capítulo de renovaciones, el club ha hecho saber a diferentes jugadores que cuenta con ellos, aunque todavía no se han producido negociaciones. Así, se habló con el capitán Núñez, así como con Marrufo, Jonathan, Luis Martínez, Adri Crespo o Manu Reina. Sin embargo, no está claro que continúen algunos. Se da por seguro que Moyita jugará en una categoría superior. Al respecto, Luis Martínez tiene muchas opciones de seguir en la Categoría de Bronce, al igual que Juan Delgado, muy cerca de la Balompédica Linense, según apuntó Europa Sur.



Otro que podría quedarse en Segunda B es el cordobés Manu Reina, por quien se han interesado dos equipos, así como el goleador Ezequiel, que, pese a entrar en los planes, resta conocer las intenciones y propuestas que pueda tener. En el capítulo de altas, uno de los jugadores que interesa es Checa, como apuntó El Decano. El mediocentro nazareno tiene previsto reunirse hoy con el club de San Pablo, aunque su intención es, en principio, la de permanecer en Segunda B.



Hay que recordar que ya se despidieron Molero (al Ciudad de Lucena), Canillas (al FC Blau Weiss Linz) y Escardó, que vuelve al Málaga.