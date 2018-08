El Lorca, inhabilitado; el Betis Deportivo espera noticias

Informaba este periódico el domingo de que el Betis Deportivo es uno de los conjuntos que aspiran a ocupar la plaza del Lorca C.F. en Segunda B, además de que el lunes se iba a saber qué iba a pasar definitivamente con ese asunto. Sin embargo, el lunes pasó y nada se supo.

En efecto, la jornada de ayer transcurrió sin novedad alguna en este caso, en contra de lo que estaba previsto, que era que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se pronunciara sobre las alegaciones presentadas por el nuevo dueño del club lorquino, un grupo empresarial, para así evitar el descenso administrativo por impagos. Ayer expiraba la moratoria concedida por el ente federativo a la entidad murciana. Sin embargo, esto no supuso conocer el siguiente capítulo de esta historia, sólo que el Lorca ha quedado inhabilitado para competir en 2ªB al no cumplir los requisitos económicos conforme al reglamento de la RFEF.

Ahí es donde pretenden aparecer los béticos, porque es uno de los que ha movido pieza para hacerse con esa plaza y para que, de esta forma, su filial regrese a Segunda B, donde queda una plaza vacante. Eso sí, los heliopolitanos no son los únicos aspirantes ya que otros, como Cádiz B o U.D. Ibiza, también lo son. La normativa federativa dice al respecto que, lo primero, será asumir la deuda lorquina, de unos 480.00 euros; y, después, según el Reglamento General de la RFEF, seguir un orden en el que, cierto es, el Betis Deportivo no es el mejor posicionado. Pero, como no hubo noticia, toca seguir esperando a las próximas horas, que pueden ser claves.