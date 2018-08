Primera Andaluza: Unos 'play off' bien recibidos

Si la pasada temporada impactó en el fútbol sevillano la aprobación de los cambios volantes en las categorías provinciales, para el próximo curso la gran novedad serán los 'play off' de ascenso en Primera Andaluza. De momento, sólo en la máxima categoría del balompié hispalense, en la que el equipo que ascienda a División de Honor se ganará su plaza tras la disputa de unos 'play off' en los que el primero se las verá contra el cuarto y el segundo ante el tercero. En campo neutral y sin prórrogas. Los vencedores se enfrentarían en una final.

ESTADIO Deportivo, por ello, por el importante cambio que ello supone, ha querido conocer la opinión de diferentes representantes de la Primera Andaluza. Así, ha consultado a presidentes, entrenadores y jugadores de la categoría, que han valorado la decisión tomada por la federación. Vaya por delante que esta medida cuenta con la aprobación de los clubes, por lo que hay una mayoría que está conforme, aunque toda votación esconde diferentes interpretaciones.

La principal conclusión es que la categoría ganará en competitividad. Al haber una sola plaza de ascenso (el campeón), en la temporada que algún equipo se desmarcaba, el torneo dejaba de tener emoción. Ahora, el premio del ascenso alcanza hasta la cuarta plaza, lo que se presume que conllevará más suspense hasta el final.

El quorum ya no es tan mayoritario en la fórmula, sobre todo, el hecho de jugar en campo neutral y a partido único.

Por último, hay que destacar la opinión de Miguel Acosta (Rociera), que se muestra crítico con el plazo de fichajes.



Nene, entrenador del Cerro: "La Liga gana en competitividad al 200%"

El míster del cuadro de Hytasa recibe de buen grado la medida. "La parte positiva es que la Liga gana en competitividad, al 200%. Años atrás el equipo que en enero o febrero estaba a 15 puntos del líder, y del descenso, automáticamente pasaba a tomarse los partidos como un mero entrenamiento", señaló, matizando que: "Sí es cierto que el premio del líder es menor, pero es algo diferente y atractivo".



Cristian Antón, técnico del Pedrera, dice sí con alguna puntualización

No duda de que los 'play off' darán "espectáculo; si algún equipo se queda descolgado, podrá luchar por entrar entre los cuatro primeros". Sin embargo, consideró que: "Por una parte no lo veo bien porque es verdad que el campeón, una vez que eres campeón y no asciendes, es una faena. Y menos que no tengas una ventaja de algún partido que perder o algo. Es verdad que en caso de empate, pasa, pero por lo menos el 'play off' debería hacerse en el campo del campeón".



Fernando, central del UD Morón CF: "Va a darle emoción, va a ser más competido"

Toda una figura del fútbol sevillano como Fernando valora la medida adoptada. "El primero tiene una ligera desventaja. Quedar primero siempre es complicado en todas las categorías y los 'play off' no te aseguran ascender. Ahora bien, el equipo que a mediados de temporada no está primero o segundo, sigue teniendo opciones de luchar y eso va a aumentar la competitividad. Va a darle emoción", opinó.



Enrique Gutiérrez, presidente del Villafranco: "Es positivo, aunque no la mejor fórmula"

El presidente del Villafranco afirma que votó a favor de la nueva medida. "A mí me parece positivo por la competitividad de la competición. Intentamos que fuera a doble partido, porque a partido único y neutral no nos gusta; y que hubiera prórroga, pero no pudo ser. Pese a todo, es positivo, aunque no la mejor fórmula. Es un paso, de todos modos, bueno y vamos bien encaminados", argumentó.



Isaac, portero del Tomares: "Las aficiones deberían también disfrutarlos"

Isaac volverá a probar esta temporada la Primera Andaluza tras su fichaje por el Tomares. El alcalareño, que ha llegado a jugar en Segunda B, ve con buenos ojos el cambio, con un pero. "Es una categoría en la que se compite muy bien y dar el salto un solo equipo era difícil. Lo que veo negativo es que sea a un partido y sea en campo neutral. Deberían disfrutar las dos aficiones", consideró.



Rubén Gámez, presidente de la Estrella: "Es bueno para el fútbol y la categoría"

"Es cierto que es complicado y, pese al esfuerzo de quedar primero, no se asciende. No obstante, creemos que hará la Liga más bonita y emocionante", señaló el máximo mandatario alcalareño, que votó a favor de la medida. "Creemos que es bueno para el fútbol y la categoría va a ser mucho más competida y bonita. Cuando algún equipo ha llegado destacado al final en otros años, no se jugaba nada".



Raúl Carmona, técnico de Los Palacios, favorable a la medida

Raúl Carmona, entrenador de Los Palacios, acepta la decisión, la valora y realiza una sugerencia de cara al futuro.

"Es un aliciente más, aunque quizá creo que hubiese sido mejor, para los clubes, ida y vuelta, pensando en la economía y porque, por ejemplo, el que quede primero tiene más facilidades. Ganar o empatar le vale, pero se le puede dar un partido malo por muchos condicionantes y se la juega a un encuentro", consideró el míster de Bami.



Miguel Acosta, central de la Rociera: "Deberían restringir el plazo de los fichajes"

El nazareno fue el más crítico de las consultas realizadas por este diario. "No me parece un avance ni una acción justa porque después de estar todo un año peleando por quedar campeón, luego no obtienes el premio del ascenso", señaló, poniendo el acento en un aspecto de la competición: "Hay equipos más poderosos económicamente que pueden fichar a última hora para meterse en esas posiciones".