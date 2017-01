Triatlón de altura en La Cartuja

Mireia Belmonte, Miguel Indurain y Abel Antón completaron ayer el Santander Triathlon Series Sevilla formando equipo de relevos en la modalidad olímpica, junto con los exfutbolistas Albert Luque, el que fuera jugador del R.C.D. Mallorca, Deportivo de La Coruña y Málaga C.F.; Joan Capdevila, ex del Espanyol, Atlético de Madrid, Deportivo de La Coruña y Villarreal; y Francisco Pavón, ex del Real Madrid y del Real Zaragoza, compitiendo en la modalidad sprint.

"Ha sido una experiencia nueva para mí el participar en un triatlón tan especial como el Santander Triathlon Series y he venido con muchas ganas de tirarme al agua porque desde que salí de la piscina de Río tan sólo me he metido un par de veces en el agua y cosas como este triatlón no se viven todos los días", aseguró Mireia Belmonte.

"Reconozco que nunca hasta ahora había tenido tanta expectación mediática y de público. Tener el cariño de la gente es muy bonito y también todo lo que nos está pasando", añadió. Por su parte, Miguel Indurain dijo sentirse "muy ilusionado por participar". "Tirarme en el agua ya es otra cosa", bromeó sobre la posibilidad de probar con la natación. Finalmente, Abel Antón comentó que, para él, "siempre es un placer venir a Sevilla porque es" su "segunda casa".

El triatleta sevillano Samer Ali Saad (01h54:40) y Ana Ruz (02h10:37) se llevaron la victoria en la modalidad olímpica.