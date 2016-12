David Guevara: "Apostamos por un deporte base de calidad"

Coincidiendo con el final de 2016, el delegado de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, David Guevara, quiso hacer balance del año natural y anunciar algunas de las novedades que aguardan a los hispalenses de cara a los próximos meses.

- ¿La apuesta por las subvenciones seguirá siendo el gran eje de la política del IMD de cara a 2017? ¿Qué les llevó a incrementar el presupuesto respecto a lo inicialmente estipulado?

- La apuesta por el deporte nunca puede ir sólo en una dirección, sino en varias estrategias que den respuestas a las diferentes realidades que existen en la ciudad. Una de ellas es el incremento presupuestario para las diferentes líneas de subvenciones. Apostamos, por una parte, por seguir generando un deporte base de calidad. El incremento presupuestario se traduce en más niños y niñas practicando deporte en las Escuelas Deportivas, de forma reglada y accesible en términos económicos. Por otra parte, se ha incrementado el presupuesto en la línea de Alta Competición, volvemos a incrementar el número de clubes que compiten en máxima, submáxima y tercera categoría, apoyando a nuestros equipos que compiten en las elites y que necesitan una ayuda para garantizar su participación en estas ligas. Si en la temporada 2014/2015 se apoyaba a 14 equipos, en la temporada 2016/2017 este apoyo alcanza a 34 equipos, lo que supone un soporte importante para aquellos clubes que están haciendo un esfuerzo a la hora de competir y llevar el nombre de la ciudad por Andalucía, España o Europa.

- ¿Se contempla alguna novedad para las Escuelas Deportivas Municipales? ¿Cómo han funcionado las de Nivel Superior?

- Las Escuelas Deportivas de Nivel Superior fueron un éxito, se han desarrollado todas las que se ofertaron y eso es una buena señal. Están dirigidas a chavales de entre 14 y 18 años, con ellas damos un apoyo a los niños y niñas desde los más pequeños hasta la mayoría de edad, los equipos Cadetes y Juveniles generan más gastos para los clubes y son más complejos de mantener, pero también son para ellos el ejemplo y el escaparate de los más pequeños, la evolución de su aprendizaje. Pero luego hay una cuestión social importante: en estas edades es fundamental generar una oferta de ocio para los jóvenes en su desarrollo personal, y qué mejor que el deporte. Las novedades vendrán a modo de normativa específica y general para las Escuelas Deportivas; el objetivo por una parte es facilitar la propia gestión y justificación de las escuelas, que muchas veces traen de cabeza a los clubes. Por otra parte hemos incorporado un Protocolo de protección al menor y por primera vez se va a solicitar un certificado negativo de delitos sexuales a los monitores, entrenadores y personal que desarrollen trabajos específicos con menores, y un protocolo a seguir ante cualquier duda o posible delito.

- ¿Mantienen la misma política en los Juegos Deportivos Municipales?

- Los Juegos Deportivos Municipales son la garantía social a la hora de participar en una competición, incidiendo en el apoyo al deporte base. Desde el IMD se abonan los campos, con bonificaciones que van del 50 % al 100 % según las categorías; además, los arbitrajes son abonados por el IMD en las categorías Peque, Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Discapacitados. Las inscripciones son gratuitas para los equipos de las categorías Peque hasta Alevín y además el próximo año 2017 se ampliarán a las categorías de Infantil y Cadetes. Los Juegos Deportivos Municipales cuentan también con un gran cierre de temporada con su correspondiente fiesta y entrega de premios, incluyendo vales de material deportivo. Este año nuevamente hemos dado otra vuelta de tuerca para mejorar la participación, que ya aumentó el año anterior tanto en el número de equipos inscritos -más de 200- como de participantes, superando en más de 2.500 los de la anterior temporada. En la presente temporada aún faltan por cerrarse las inscripciones de algunas modalidades, así como poner en marcha, en su momento, los Juegos Deportivos de Primavera, pero con los datos actuales estamos convencidos de que volveremos a crecer.

- ¿Qué balance hace del impacto turístico de los eventos deportivos en la capital hispalense durante 2016? ¿Continúa siendo el Maratón de Sevilla el gran referente en este aspecto?

- El binomio deporte-turismo genera un importante impacto en la ciudad en términos económicos. El Maratón es el evento más internacional de la ciudad en cuanto a deporte hablamos; los maratonianos que nos visitan desde otros países tienen un nivel adquisitivo medio-alto y por lo tanto generan más riqueza, pernoctan entre 2 y 4 días y, durante ese fin de semana, Sevilla agota plazas hoteleras. Tenemos otros eventos que también contribuyen a generar importantes ´inputs´ económicos, como La Nocturna, que con corredores de todas las provincias del país y más de 60 nacionalidades también se está internacionalizando, debido a que Sevilla hoy es un gran reclamo para el turismo y que no hay una prueba similar o semejante como ésta en Europa. La recuperación de la etapa de la Vuelta Ciclista a Andalucía, el World Padel Tour, la Liga de Traineras de ACT, la apuesta por tener la mejor Media Maratón de Andalucía, el Triatlón de Sevilla y muchos otros eventos, que tienen la fecha señalada en el calendario de la ciudad y que reciben a muchos participantes y visitantes que vienen a disfrutar del evento, y por supuesto de Sevilla.

- También se está impulsando especialmente el Medio Maratón...

- Al calendario atlético de la ciudad le faltaba esta prueba. Entre el circuito #Sevilla10, el mejor del país dicho por medios especializados en la materia, el Maratón de Sevilla, este año Medalla de Plata de la IAAF y 2º Puesto en el Ranking Nacional por delante de Madrid y Barcelona, o la fiesta del atletismo con La Nocturna, la Media Maratón está llamada a ser una de las pruebas con más futuro en la ciudad. El primer año con el cambio de recorrido y la homologación del circuito pasamos de 3.000 a 6.000 corredores, y este año vamos a superar los 8.000; será entonces la media maratón con mayor participación de Andalucía y por tanto se convertirá en un nuevo referente nacional para estas distancias, y por consiguiente, durante esos días vendrán a visitarnos a la ciudad muchos ciudadanos de otras provincias y otros países. Desde el deporte también queremos contribuir a generar riqueza y puestos de trabajo.

- Otro de los símbolos del deporte hispalense es la Nocturna del Guadalquivir. ¿Qué retos presenta para la próxima edición?

- Todos los años La Nocturna presenta un reto, desde el dispositivo de seguridad, debido a la gran participación, pasando por los servicios que deben ofrecerse. Como he comentado anteriormente, este evento atlético-festivo es cada vez más conocido fuera de nuestras fronteras y cada vez más vecinos y vecinas de la ciudad quieren participar en él. El primer año modificamos algunas zonas del recorrido e incorporamos la salida por cajones de tiempo para que se pudiera correr, debido a que en años anteriores hubo algunas zonas de aglomeraciones en las que sólo se podía caminar; en la última edición habilitamos la zona superior del viaducto de Arjona, debido al incremento en la participación y para mejorar la fluidez del circuito, y se amplió el espacio disponible en la zona acotada para la salida y la meta; todo salió perfecto. Además hemos querido darle su singularidad festiva y junto con el patrocinador se contrató a los Morancos y se hizo una canción a modo de himno. Los retos para este 2017 son los mismos de siempre, articular las medidas de seguridad del circuito y cómo albergar más corredores en esta prueba. Si me pregunta por las novedades, eso no lo voy a decir hasta que llegue el momento, pero quien nos lea que tenga por seguro que las habrá y que será una toda una fiesta.

- También ha crecido la aceptación del Circuito de Carreras Populares... ¿Cómo valora los niveles de participación?

- El circuito de Carreras Populares es un clásico que se ha ido profesionalizando cada vez más, en cada prueba batimos récord de participación, nuestro objetivo siempre es ofrecer la mejor calidad y por supuesto la garantía de ofrecer un circuito en cada prueba que sea atractivo para los corredores y corredoras. De todas formas, estamos es contacto habitual con los clubes de atletismo de la ciudad y recibimos sus recomendaciones, que nos ayudan a mejorar. Si tenemos el mejor circuito de carreras populares del país es en gran medida por ellos, que se preocupan porque así sea, y ésta es la clave para obtener buenos resultados.

- Pese a que el atletismo o el triatlón acaparan las grandes citas del calendario, cada vez hay más hueco en la ciudad para deportes ´minoritarios´ como la orientación, el ajedrez, la gimnasia... ¿Qué plan de trabajo siguen para que todas las disciplinas tengan su espacio y se sientan atendidas?

- El deporte minoritario se ha trabajado desde la inversión, los eventos y la bonificación. Los resultados ya se pueden apreciar, y cada vez más Federaciones y promotores se quieren animar a desarrollar eventos deportivos en la ciudad. Ello luego constituye un escaparate para que quien lo practique sepa que su Ayuntamiento también piensa en ellos. El próximo año tendremos una gran cantidad de eventos deportivos durante todo el año. Además, estos deportes ´minoritarios´ se apoyan también con programas propios, como es el caso de los Juegos Deportivos Municipales, donde tienen cabida hasta 20 modalidades deportivas distintas como la orientación, la gimnasia en sus distintas modalidades, el ajedrez, natación, atletismo, diferentes modalidades de deportes adaptados a personas con discapacidad, escalada?

- Este año se han mejorado algunas instalaciones y se ha modernizado el sistema de alquiler telemático, ¿se prevén nuevas actuaciones en este sentido a corto o medio plazo? ¿En qué zonas de la ciudad?

- El objetivo es mejorar la calidad del servicio que se le ofrece al usuario. Para ello se han llevado a cabo actuaciones como la instalación en varios centros deportivos de máquinas con nuevas tecnologías para el alquiler telemático de las instalaciones, la puesta en marcha de la App TrainingGym o el desarrollo de una nueva página web con sistema ´responsive´ para mejorar la accesibilidad de los usuarios y que pronto tendremos publicada. Este conjunto de medidas nos va a permitir colocar la calidad del servicio público en línea con las tendencias actuales en tecnología y gestión deportiva. Además, todas las actuaciones que desarrollamos en este sentido tienen en su punto de mira la aplicación en todas las zonas de la ciudad, para lo cual, en muchas ocasiones, llevamos a cabo una prueba piloto en un determinado centro deportivo, para medir y valorar su efectividad, y posteriormente se implementa en el resto de instalaciones.

- ¿Qué grandes eventos aguardan a los sevillanos de cara al año que arranca mañana?

- El próximo año tendremos el Abierto Internacional de Ajedrez, una etapa de la Vuelta Ciclista a Andalucía, el Campeonato de España de Kick-Boxing, el Campeonato de España de Remo de categorías inferiores y el de Piragüismo de Invierno, el Open Mundial de Boccia, el Torneo Internacional de Petanca, el Krissing World Series y varios eventos con la Federación Andaluza de Triatlón como son el Duatlón de Sevilla, el Half Triatlón, el Triatlón de Sevilla en mayo, el Acuatlón ´Velá de Triana´ o el Triatlón del Puerto... Todas ellas apoyadas desde el IMD en muchos casos con ayuda económica e incluyendo también, cuando procede, el uso de las instalaciones deportivas municipales. También estamos negociando el World Padel Tour y la Liga de Traineras de la ACT, además de los ya citados en el calendario de la ciudad, y seguro que habrá uno grande al nivel que la ciudad merece. Sí quisiera destacar que tenemos la ambición, junto con la Federación de Tenis, de recuperar el WTA (Torneo de Tenis Femenino), retomando el espíritu del Memorial Nadia Mechaala, y que con seguridad lo conseguiremos.