Examen de conciencia para el amateurismo

Impredecible puede ser uno de los adjetivos del amateurismo; algo que también es Jorge Sampaoli. Y es que nadie se imaginaba que ayer, ante todo un Real Madrid, pusiera en el once titular a PH Ganso, un futbolista que llegó este verano a Nervión con la vitola de estrella pero que aún no ha demostrado nada en el fútbol europeo. Encima, al brasileño le tocó tapar a Marcelo. Misión imposible para el '19' y error garrafal del de Casilda que quiso corregir en el descanso, sacando del partido al ex del Sao Paulo. Dio la sensación, incluso, de que el Sevilla subestimó al Madrid, puede que por las numerosas bajas, y acabó firmando el peor partido del curso. Además, Zidane, justo cuando cumplía un año al frente de los blancos, demostró que ha ido escribiendo su 'librillo' a marchas forzadas, pero con éxito. Por ello, tras lo de ayer, al amateurismo le toca hacer examen de conciencia en este inicio de 2017.