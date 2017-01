Las grandes dudas del pacto Betis-Lopera

Se la han puesto botando y al pie. Si lo hubiera pintado él, no habría creado un mejor escenario. El Betis, otra vez, pendiente de la generosa decisión de Lopera. Vuelve a sentirse importante. Llama a su cohorte de fieles y monta el espectáculo que ahora le interesa. Todo muy improvisado, como pueden imaginar. Las pancartas, también. "Lopera aguanta. Estamos contigo".

En situaciones extremas, como la que vive, Lopera y sus movimientos fríamente calculados se deben interpretar siempre en negativo. Muestra lo que quiere que la gente vea, pero piensa todo lo contrario. "Yo no he robado un duro en mi vida". Ha sido condenado a 15 meses de cárcel y acabó pagando casi 4 millones de euros por dos delitos fiscales contra a la Hacienda Pública.

"Aquí (refiriéndose a sus oficinas) jamás se le ha cobrado nada al Betis; no hemos cobrado luz, ni tampoco lo han hecho los empleados que estaban trabajando". La Justicia ha desmontado su modus operandi: el Betis financiaba a sus empresas, y no al revés. "Siempre he dicho que, si algún día nos deshacíamos de las acciones, éstas tenían que ser para los béticos". Por eso se las vendió a Luis Oliver.

"Entonces, cuando todo se va a esclarecer, han dicho que ahora es cuando hace falta un arreglo corriendo". Parece que no quiere vender, pero es que sí, le interesa. Está acosado por la Justicia, ha tenido que afrontar muchos pagos y quitarse de encima juicios, nuevas indemnizaciones y dos mil quebraderos de cabeza. Le vendría fenomenal.

Ahora bien, quienes le conocen ya saben que de lo que dice, la mitad de la mitad de la mitad o todo lo contrario. Sus verdades pueden ser mentiras y en sus mentiras puede esconder su verdad. Es capaz de reventar un acuerdo que se antoja imposible en el último segundo. Igual se descuelga pidiendo "que lo paseen por Sevilla bajo palio" (frase de Emilio Soto) o lo que ya resulta imposible darle: el reconocimiento como el salvador del Betis que nunca fue. Lopera es la gran duda en las negociaciones previas al pacto, pero no la única.

Hay otras preguntas igualmente preocupantes: ¿Quién acabará pagando los 18 millones de euros a Lopera y Oliver? Los béticos de a pie, con acciones a más de 400 euros, no pueden. ¿Unos cuantos 'salvadores' que se retraten, como dijo Haro? ¿Con dinero propio o el dinero lo acabará poniendo el Betis? ¿Será que la historia se repite? ¿Se le acabarán comprando a Lopera las acciones que no son suyas, porque él las pudo pagar con dinero del Betis, por el mismo procedimiento? ¿Gana realmente el Betis dejando marcharse impunes a quienes han saqueado el club o ganan unos cuantos con ansias de poder?