Sampaoli ha llegado a Europa con la intención de triunfar y, aunque aún el fútbol del Sevilla genera muchas dudas, va por el buen camino. En su toma de decisiones acumula más aciertos que errores. Ha sabido cambiar y adaptarse al tipo de futbolistas que tiene para hacer un equipo más equilibrado que no juega tan bien como prometió, pero que sabe ganar partidos. Ha logrado mantener, en un plantel muy renovado, el espíritu competitivo de un club campeón. Ha detectado lo que muchos sevillistas llevan viendo desde hace tiempo, que Kolo no es fiable, que raro es el partido en el que no hace un regalo, y ha tenido la valentía de romper los hilos invisibles que le convertían en titular. Ha cortado por lo sano su amplísima licencia para fallar. Prefirió utilizar a Iborra como central en Leganés, sentó a Kolo en el banquillo, y a Zagreb ni siquiera se lo ha llevado.

Es lo lógico. La meritocracia de Sampaoli le puede llevar al éxito. Si no rindes, sales de la foto. El 'Mudo' Vázquez tampoco anda fino, pero le devolvió la confianza en Leganés con un gol. Ha conectado el talento de Nasri con todo el fútbol que lleva dentro y, aun renunciando a las 'locas' rotaciones, tiene a todo el plantel enchufado. De momento Sampaoli ofrece más puntos y triunfos que fútbol, pero aplicando su vara de medir, está haciendo méritos para permitirle la construcción del nuevo proyecto.