Al menos, un adiós a la altura del Betis

Poyet ya está amortizado. Le había sentenciado la grada en el Benito Villamarín en la lamentable derrota ante el Espanyol y él mismo cavó su tumba con sus erróneas decisiones en Villarreal: sentó otra vez a Rubén e hizo tres incomprensibles cambios de una tacada. Toda una pretemporada, varios meses de trabajo, tirados por la borda. La calidad individual de los integrantes del plantel es discutible, pero existe unanimidad en lo esencial: el Betis de Poyet, once jornadas después, no muestra la más mínima fortaleza como equipo y se sale del objetivo batiendo récords negativos. Está a cinco puntos de la novena plaza, a sólo dos del descenso y desde 1965 no encajaba 22 goles en contra, datos demoledores que conducen a un cambio urgente y necesario. Ni su primer mentor y último defensor, Miguel Torrecilla, le considera capaz de revertir la situación.

El fracaso de Poyet es también el fracaso del director deportivo y, por la estructura de mando, de Haro y Catalán. A ellos les queda otra bala: acertar con el cambio y con la forma de ejecutarlo. Tan importante es lo primero como lo segundo, porque los dirigentes también están en el punto de mira y la afición no quiere otro entrenador interino ni otras ridículas negociaciones que acaben en plantón del aspirante a nuevo técnico. El error al fichar a Poyet se acepta, pero al menos que su salida esté a la altura que merece el Betis.