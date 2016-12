Pasado, presente y futuro del Betis

Haro y Catalán son el triste presente del Betis. Lopera y Oliver el oscuro pasado. Ni los graves errores de los primeros les convierte en opción de brillante futuro, ni a éste se puede llegar a través de quienes tanto daño han hecho a la entidad.

El Betis sigue anclado en un callejón que no tendrá salida hasta que la Justicia deje de vivir instalada entre dos bandos contendientes unidos por un denominador común: los dos anteponen sus intereses personales a los del club. Haro y Catalán han cometido dos errores capitales. El primero, no lograr un salto cualitativo en el rendimiento deportivo del primer equipo. La obra de Gol Sur, los medios de comunicación propios, el baloncesto, el fútbol sala y femenino... no son más que complementos que de nada sirven como modelo de gestión si el primer equipo no gana un partido sí y otro también. En sentido inverso. ¿Cuántas carencias han tapado en los clubes los éxitos deportivos? Y el segundo y gran error, intentar un imposible 'pacto con el diablo'. A Lopera y Oliver, si han sido y son tan dañinos para el Betis, hay que tumbarlos, apartarlos, con la fuerza de la ley. Haberse sentado con ellos a negociar les legitima a ocupar un puesto en un consejo de consenso diseñado para empezar a construir el Betis que merece su afición, un Betis de verdadero futuro en el que sobra el oscuro pasado y el triste presente.