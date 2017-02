Biris contra violentos

Se ha generalizado y se ha cometido la injusticia de 'criminalizar' a los Biris, un grupo de animación imprescindible para dar vida al Sánchez-Pizjuán. Ellos llevan años tirando del carro desde la grada, pero quien no entienda que animar no es insultar, quien quiera refugiarse en el anonimato de la masa para agredir impunemente, debe quedar identificado con nombres y apellidos, y debe ser expulsados de un grupo y de un club a los que está perjudicando gravemente. Si el objetivo es animar, y sólo animar, no debe haber justificación política o reclamación que se anteponga a ese principio básico: apoyar al Sevilla F.C. Lo dijo el presidente, José Castro: las normas han cambiado y hay que acatarlas. Y el club no debe ceder lo más mínimo en su firme intención de erradicar insultos y actos violentos que manchan el nombre de la institución.

Seguramente ya habría un camino recorrido si se hubiera actuado antes. Se pasó la mano y ya es imposible recuperar el tiempo perdido en el pasado. Pero el presente ha colocado a los Biris en un callejón sin salida: deben dar el paso al frente para recuperar la esencia de un grupo de animación que no debe permitir que nadie sobrepase los nuevos límites establecidos. El resto de la afición les secunda, ya ha quedado demostrado, pero rechaza a quien se esconde en los Biris y en el fútbol para sacar de paseo su lado más salvaje.