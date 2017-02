Inhabilitados para gobernar al Real Betis

Lopera vuelve a la escena pública. Oportunista aparición en el momento de mayor debilidad de quienes ahora mandan. Un golpe de efecto para meter el miedo en el cuerpo a Haro y a Catalán. Imágenes y mensajes mostrando fortaleza. Cual político en plena campaña, su foto con Carlos Herrera, amigo de sus enemigos -patrono de la Fundación- es un aviso a navegantes. Un meditado postureo. "No habladme del Betis que me da pena. No quiero hablar". No quiero hablar y a la misma vez tengo que decirlo. 'Fijarse bien', que diría en aquella famosa canción Kiko Veneno. "Esperando que nos entreguen lo que es nuestro y enderezar la casa como en el año 91 y 92. Si entro en el Betis, o lo hago grande o no vuelvo".

Lo del "no fumo" y "sólo bebo zumo de naranja" perdió la condición de chistoso. Es reiterativo y no existe la comedia sobre quien recayó una sentencia firme a dos penas de siete meses y medio de cárcel por dos delitos fiscales contra la Hacienda Pública -acabó pagando casi 4 millones de euros; o quien está inhabilitado a 8 años por el Juzgado Mercantil; o quien fue capaz de vender 'su Betis' al lúgubre Luis Oliver, también condenado a 15 años de inhabilitación.

Lopera está inhabilitado para ser el futuro porque forma parte del más negro de los pasados. Pero anda ahí, pinchando y haciendo sangre en la incompetencia de quienes viven su segundo fracaso deportivo. Ni Lopera, ni los que están... ni el grupo inversor chino que, ¿casualidad?, vuelve a salir a la palestra. Ni el modelo dictatorial, ni el desgobierno de plataformas en un club judicializado con ramalazos 'loperianos' en el trato a la prensa. Son las dos únicas certezas que palpan los béticos. No hay más. El resto es desencanto, dudas, hartazgo y la esperanza, esa que nunca se pierde: que aparezcan las personas competentes que den un auténtico giro a la historia del club y que sean capaces de aprovechar el inmenso potencial de una afición que sigue estando a años luz del club y del equipo.