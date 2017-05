Urge catarsis para crear otro Betis

Lástima que en la foto de nuestra portada Rafa Navarro quede retratado junto a la celebración de los jugadores del Leganés y un resultado, 4-0, indignante. No es justo porque él y otro canterano, Álex Alegría, fueron de los pocos que se salvaron en otro inadmisible ridículo. Las goleadas ante Granada (4-1), Las Palmas (4-1), Alavés (1-4) y Leganés (4-0), o los seis tantos encajados ante Barça (6-2) y Madrid (1-6), ponen de manifiesto que este nuevo proyecto de Haro y Catalán ha muerto. De hecho, no ha acabado en ruina porque estamos ante el descenso más barato, con diferencia, de los últimos años.



Víctor, quien no debería permanecer al frente del equipo, habla de "indolencia". Adán lo considera un problema de "actitud" y no garantiza que vaya a cambiar ante el Atlético porque es una cuestión de "orgullo personal". Y los dirigentes, sin intención de marcharse, sin pedir perdón de verdad a los béticos, sin hacer verdadera autocrítica y mostrando una autoridad impostada en pareja, califican en los medios oficiales de, dey de "tirar el escudo" otro partido que quedará en la negra historia del. Cada cual tiene su cuota de culpa y todos deben asumir su parte de responsabilidad, pero el problema no es superficial y va camino de destrozar el ánimo de unos seguidores que están dejando de ir al campo, que no quieren sentarse a ver a su equipo en la pequeña pantalla y que están cayendo en el mayor de los desencantos.

El problema es profundo, estructural, y sólo se arregla con una catarsis, con una limpieza a fondo que arranque de raíz todos los malos hábitos adquiridos para implantar una nueva filosofía. Haro y Catalán han tenido dos oportunidades y han fallado en sus dos intentos. Serán, no lo dudo, unos magníficos empresarios, pero han demostrado una manifiesta incapacidad para hacer funcionar un equipo de fútbol, para lograr que el Betis gane partidos y se acerque al nivel de su mayor y casi único patrimonio: su fiel afición. No hay más.

La televisión, la grada de Gol Sur, todos los maquillajes estéticos aplicados no dan lustre a una entidad que se arrastra por los campos de fútbol de nuestro país. Se equivocan muchísimo más que aciertan, es evidente. Firman un pacto con el diablo, Bitton Sport, liberan a Luis Oliver del peso de la justicia para lograr paz social y consiguen todo lo contrario: dividir a todas las facciones y a todos los entornos que pululan por el Villamarín y sus alrededores.

de toda la vida perdiendo la categoría 28 años después, dejando otra mancha indeleble en la camiseta de las trece barras. ¿Que elsólo prestaba la imagen? ¿Les parece poco? Más que suficiente para fiscalizar la gestión y evitar que el Real Betis sea otra vez el hazmerreír de media ciudad.

Fichan a Macià, le dan las llaves del cortijo para cuatro temporadas y se les va de las manos. La operación del fichaje de Damiao, con quien posan en la foto Haro y Catalán junto a Macià, fue la gota que colmó el vaso del descontrol. Fichan a Torrecilla, otra apuesta a cuatro años, y quien llegaba avalado por los elogios por su trabajo en el Celta, va camino de hacer bueno a Macià. De momento, salvo Durmisi y Rubén Pardo, acumula deméritos en fichajes y en comparecencias públicas.

Del "mejor centro del campo de España tras los grandes" (bis) -llegó a defender su desatino- ; a el "bético prefiere tener buenas sensaciones a cumplir el objetivo"; a confirmar que "Víctor será el entrenador de la próxima temporada no sólo porque lo dice el contrato, sino porque hay convencimiento, creemos en él"; o a asegurar que hay una buena base y el equipo sólo necesita para la 2017-2018 "tres o cuatro fichajes que destaquen". El decimoquinto centro del campo de la Liga, según la clasificación actual; ni sensaciones, ni objetivo cumplido; un entrenador que ha ido empeorando al plantel y que debe tener las horas contadas; y el convencimiento de que hay que hacer otra revolución y volver a empezar.

Esto último, volver a empezar, quizás sea la única solución. Con otras caras, con otro modelo de gestión que genere nuevas ilusiones y buenos resultados. Haro y Catalán deberían dar un paso al lado y permitir que otros lo intenten: convocar una Junta Extraordinaria de Accionistas, antes de que la solicite Rafael Salas, para que éste presente su proyecto. Salas es corresponsable de la situación actual.

De hecho, aún es miembro del consejo de administración, pero a la espera de que la Justicia determine si el 31,38% de las acciones en litigio pertenecen a Lopera o a Oliver, puede traer aire fresco. Y que los béticos decidan si quieren continuar con ABA (Ahora Betis Ahora) o dar un giro a este triste presente. El voto del miedo al pasado ya no existe. Ellos mismos han legitimado a Oliver y, por extensión, a Lopera. La afición del Betis, y la entidad, no pueden continuar en la actual espiral de autodestrucción.