Tiempo y mimbres para el fútbol de Setién

Quique Setién ha expuesto, con calma y tratando aspectos generales (sin individualizar en ninguno de sus jugadores), su filosofía de fútbol, la forma en la que quiere que su Betis consiga triunfos. Setién quiere posesión del balón, salida desde atrás asumiendo riesgos con el portero, los centrales y los laterales y crear ocasiones de gol a través de la combinación.

Si sus intenciones cristalizan, los béticos podrán disfrutar de un fútbol similar al que ha realizado Las Palmas en este pasado ejercicio. La propuesta de Setién es atractiva tanto para los jugadores, disfrutan muchísimo más con el balón que corriendo detrás de él; como para los aficionados, ganar con un fútbol vistoso deja siempre mejor sabor de boca. También gusta a los que vienen apretando desde la cantera, a los que pretende seguir dando el protagonismo que merecen.

Hay dos factores, sin embargo, con los que tendrá que luchar el técnico para no desistir en su loable intento. De una parte, el tiempo. El espacio de tiempo que él ya solicita para que sus jugadores asimilen su entramado táctico queda acotado por la urgencia del Betis: ganar partidos. Realmente, es la misma que tienen todos los clubes que compiten en Primera, aunque quizás agudizada por los consecutivos fracasos de años anteriores.

Por otra parte, los mimbres. ¿Tiene Setién una plantilla con la calidad que necesita para hacer bueno su manual de intenciones? Todavía no. Seguramente, como él mismo ha explicado en el caso del central David García, muchos futbolistas van a crecer en su rendimiento porque realizarán acciones ofensivas que antes no ejecutaban (recibir y girarse para jugar de cara en vez de devolver el esférico, por ejemplo), pero siempre resultará más fácil que esas acciones las ejecuten quienes gozan de ellas de forma innata o automatizadas desde pequeños, que quienes tienen que asumir nuevos conceptos y movimientos compitiendo en la élite. Los primeros, los mejor dotados técnica y tácticamente, suelen ser futbolistas caros, y el propio Setién ha comentado que se han perdido opciones para cerrar fichajes que aportaban un plus de calidad por el tema económico.

Aún hay margen para fichar y para que Setién construya un Betis a su imagen y semejanza. En su libro de estilo, ha dicho, existen matices. Seguramente recurrirá a ellos para ganar sin renunciar a una ilusionante filosofía con dos peligrosos enemigos: los mimbres y el tiempo.