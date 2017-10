La doble cara de Piqué (y II)

Dice Piqué que si pudiera hablar cara a cara con las personas que le pitan, les convencería para que no lo hicieran. En mi primer artículo 'La doble cara de Piqué' le pité con palabras, no hace falta silbar y nadie le debe insultar. Creo que está rotundamente equivocado, pero he escuchado su rueda de prensa completa por si lograba llevarme a su terreno. Le he escuchado tranquilamente, con calma, intentando quitarme todos los prejuicios y dejando la mente limpia, con predisposición al cambio de postura. 34 minutos y 30 respuestas después estoy totalmente convencido: acerté en primera opinión, queda más que ratificada, y no voy a participar en la ´operación maquillaje´ a Piqué para la gente se olvide de él y se centre en la selección.

No me convences, Piqué, porque después de muchas preguntas directas e indirectas, no has tenido la valentía de decirme si eres independentista o no. Por tus actos, intuyo que sí, claro está. De lo contrario, o te están utilizando o actúas con el mismo cinismo que los políticos a los que secundas. Pensaba que te habías quitado la careta después de verte votar en un referéndum ilegal, anticonstitucional; después de posicionarte en redes sociales en contra de la legítima actuación policial en defensa de la Ley y del Estado de Derecho. Has vuelto, Piqué, a tu doble cara porque te han obligado el seleccionador y tus compañeros. Y ahí estás de nuevo, con tu falsa carita amable, la del "me siento orgulloso" de jugar con España y el "es imposible poner en duda mi compromiso".

No me convences, Piqué, porque he visto en rueda de prensa a un cobarde que se esconde en incertidumbres y en un doble lenguaje: "No es mi caso, pero un independentista podría jugar en la selección española", dices. No Piqué, hijo, no. 'Teta y sopa', Piqué, no caben la boca. Y si no eres independentista, deja por favor de 'venderme', dando difusión a vídeos desde tu cuenta de Twitter, que no hay una fractura social en Cataluña cuando todos sabemos que hay hasta familias rotas en las que no se puede hablar de política; cuando hay amistades perdidas, niños utilizados y marginados en colegios, acoso a comercios y otras muchas actitudes muy alejadas de una sana convivencia en democracia.

No me convences, Piqué, porque aquí hay malos y buenos, y no me dices abiertamente si estás con los radicales que están asaltando el poder sin atender a las normas democráticas o con los que defienden a la otra mitad de Cataluña de la que tú te olvidas. Te ha entrado el miedo y hablas de política, pero cuando te ves acorralado dices que no puedes decantarte "por un lado o por otro", y que vas a la selección "a jugar al fútbol", porque perderías "la mitad de tus seguidores".

No me convences, Piqué, porque ha llegado la hora de la verdad y tus gestos secesionistas se difuminan. Ni siquiera tienes el valor de decirme si seguirás utilizando a la selección -si te lo permiten- para luchar por un legítimo referéndum en Cataluña; ni me aclaras si cuando Cataluña tenga su propia selección jugarás con tu nuevo país.

No me convences, Piqué, porque si estabas "jugando a la pocha" cuando el Rey defendía la unidad de España, es porque no eres consciente de la gravísima situación que se vive en Cataluña. No se trata, Piqué, de un juego de adolescentes en un mundo virtual de redes sociales. O te llenas de coherencia y te vas de la selección, o cambia el discurso político porque a mí, con tu doble cara, no me convences.