Oportuno giro de volante de Berizzo

Ha tardado, pero ha puesto los pies en la realidad para llegar -¿a tiempo?- a formar parte de ese Sevilla que tiene un espíritu competitivo que te devora, que te gana y, si pierde, nunca lo hace rindiéndose como en las goleadas encajadas ante Spartak y Valencia. El 'gen ganador' del Sevilla del que hablaba Berizzo sin participar de él tiene esa particularidad, o lo asumes o te quedas fuera de la foto en menos que canta un gallo, en dos meses de competición para ser exactos.

Berizzo ha estado listo y, nunca es tarde, ha dado el giro de volante que necesitaba el equipo. Desde fuera, como siempre, parecía fácil. Rotar por rotar no vale. Primero porque los jugadores no dan valor a la titularidad. El que juega porque no siente la exigencia de hacerlo perfecto para mantenerse en el once; y el que se queda fuera porque sabe que en el próximo partido llegará su turno sin vivir bajo la presión del trabajo y los méritos acumulados. Y rotar por rotar no vale porque se tiran por la borda los buenos y malos momentos de forma -sobre todo los buenos- de los futbolistas.

Berizzo acaba con las rotaciones sin sentido y vuelve a lo que siempre debe ser prioritario: ganar partidos con los que mejor están. Entre ellos, por supuesto, el polivalente e incombustible Sarabia.

Y en el dibujo táctico, el doble pivote N'Zonzi-Pizarro. El 'Toto' rectifica y explica lo que parecía evidente. Ambos ocupan tanto espacio en la zona ancha en defensa, que liberan y mejoran a los encargados de crear fútbol, de desbordar en las bandas y de marcar diferencias en ataque. Algunos jugadores no llegan a la cita crucial del año en un óptimo pico de rendimiento. Banega, con molestias, Nolito o Muriel, no están en el punto de velocidad que exige la Champions. Berizzo, al menos, va a alinear a los mejores y lo hace a favor de corriente. La 'ruleta rusa' rueda en Nervión y en el Sánchez-Pizjuán los vientos siempre soplan a favor en las grandes citas europeas.