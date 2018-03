Buscando 'colmillo' con todo en contra

Que el Sevilla esta temporada no ha tenido 'colmillo', esa agresividad necesaria para devorar a sus rivales, ya lo reconoce hasta el presidente Pepe Castro en un sincero ejercicio de autocrítica y lo pone de manifiesto un dato tan preocupante como que su balance goleador es negativo (36 a favor y 42 en contra) o que suma 18 goles menos que el Valencia y 31 menos que el Madrid. Al Sevilla le falta gol y, sobre todo, el grado de eficacia necesario para afrontar citas ante rivales tan poderosos como el Manchester United. En LaLiga aún no ha sido capaz de ganar a ninguno de los cuatro primeros clasificados y, sin embargo, logró eliminar en Copa al Atlético de Madrid haciéndole cinco goles y mostrando ese 'colmillo' demoledor.

Esos dos partidos son la referencia que permite soñar con la hazaña en el 'Teatro de los Sueños'. Realmente, la referencia y casi la única esperanza a la que aferrarse para pensar que el 'colmillo' no se lleva implantado de fábrica, que hay jugadores que lo tienen y, sin embargo, no han sabido sacarlo en el momento adecuado o utilizarlo con continuidad. Dar un repaso al resto de los datos previos al United-Sevilla F.C. equivale a recibir un baño de pesimismo, sólo superable contando con la sorprendente magia del fútbol o con la presencia en Old Trafford del alma de un equipo tantas veces campeón capaz de hacer honor a su reciente historia.

El United de Mou sólo ha perdido uno de sus últimos 20 partidos como local, ante el Manchester City de Guardiola. En el resto, ha ganado 17 y ha empatado 2, números que reducen muchísimo el porcentaje de éxito de los de Montella. En Inglaterra, además, aún no ha sido capaz de ganar el Sevilla, pero ha logrado tres empates -el último a dos tantos en la fase de grupos frente al Liverpool- que le clasificarían para los cuartos de final.

Todo en contra y tantos millones como gloria en juego. Otra cita para subir un histórico escalón que se resiste. Miles de sevillistas que lo van a vivir en directo y un once de gala en el que sólo falta Navas. Con el virtual fracaso liguero pesando sobre el ánimo del Sevilla más caro de la historia, queda la Champions y la final de Copa para mantener el hambre de títulos en un club obligado a buscar y encontrar el 'colmillo' que te transforma en un equipo ganador.