El fondo de armario de Montella (y II)

Escribía recientemente que no hay equipo campeón con una frontera tan evidente entre titulares y suplentes, y casualmente ha incidido en esta misma idea el exportero del Sevilla Andrés Palop, quien ha compartido un mensaje suyo en redes sociales: "Recuerdo que la última vez que estábamos vivos en las tres competiciones no sabíamos quiénes íbamos a jugar. Nos sentíamos todos importantes, de ahí que de las tres se ganaran doss y la tercera ya sabemos todos qué pasó en Mallorca. Sin competencia interna no hay estímulos. Confianza en el grupo".



Se refiere Palop a la temporada 2006-2007. El Sevilla ganó la Copa del Rey, su segunda Europa League y lo que pasó en Mallorca fue que Iturralde-entre otros- que pudo significar un triunfo que habría dejado al Sevilla

Montella tiene 'Equipo A' y 'carro del pescao', y ya es evidente que, aunque quedan pocos partidos en el tramo final de la temporada, el técnico italiano debe asumir la responsabilidad de ´enchufar´ a más futbolistas del plantel, difícil misión cuando sólo restan nueve partidos en Liga, la final de Copa y 'el sueño imposible' de intentar pasar a semifinales en Champions ante el Bayern de Munich.

Nadie puede negar que Montella le ha dado importancia al partido ante el Leganés, al menos, al apostar por buena parte del once en el que más confía y al no recurrir a una 'revolución' similar a la que generó el ridículo de Eibar. Pero tal vez no supo prepararlo adecuadamente y, visto el resultado, habría sido más beneficioso dar descanso a los que aún tenían la cabeza en la gesta de Manchester para empezar a activar a futbolistas como Roque Mesa, Sandro o Arana, fichajes invernales que deberían estar ya aportando rendimiento.

Lo dice Palop, que lo ha vivido desde dentro. Montella debe confiar en el grupo porque sin competencia interna no hay estímulos. Para perder en Leganés sin comparecer, habría sido mejor rotar y empezar a poner en valor el fondo de armario que tiene todo equipo campeón.