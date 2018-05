Los debates y el futuro de Adán

Adán va a operarse de sus dolores en el pubis. Aunque Setién dijo que el meta no iba a pasar por el quirófano, ejerciendo el papel que él ha decidido asumir de informador del parte médico del club, el propio Betis y el portero ya lo han confirmado oficialmente. Adán lo tenía claro y más que decidido. No aguanta más. Lleva tiempo tratándose y medicándose, pero el dolor no sólo no remite, sino que va en aumento y, aunque ha forzado para ayudar a sus compañeros, se ve obligado a parar.

En torno a la figura de Adán hay montado un permanente debate -el de su continuidad- y se ha generado otro sobre su lesión -si es conveniente o no que se opere ahora-, a pesar de que en ambos casos hay poco que discutir.



Respecto a su continuidad, Adán es un capitán que se ha ganado el respeto de sus compañeros y de la afición por su rendimiento; que, aun renunciando a otras suculentas ofertas; a quien se le prometió que iría creciendo económicamente conforme mejorara la situación del club; y a quien no se le ha considerado conforme a lo que ha demostrado sobre el terreno de juego.

Adán cumple 31 años en mayo, le queda uno de contrato y su situación tiene tres salidas: o se queda para competirle el puesto al portero de futuro que va a fichar el Betis -Pau López (23 años)-; o se le renueva para que siga aportando su valiosa experiencia; o se acabará marchando libre -muy improbable- o dejando algunos millones en las arcas del club -no más de tres-.

Nada tiene que ver su decisión de operarse con la falta de entendimiento con el club respecto a su continuidad. Si no lo han leído, echen un vistazo al comunicado que he emitido Adán y entenderán sus razones. Quiere mantener su nivel, no perjudicar al equipo y le frustra no seguir peleando por alcanzar Europa. El Betis sabrá qué es lo mejor para la entidad, pero muchos porteros con su compromiso y profesionalidad quisiera cualquier aficionado en su equipo.