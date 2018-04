Motivos para disfrutar

Otra semana especial en Sevilla y, aunque un vídeo que circula por la red -pelea en la caseta del sindicato Comisiones Obreras- deja en muy mal lugar a la condición humana y quita las ganas de pisar albero, los sevillanos -béticos y sevillistas- tienen motivos suficientes para disfrutar. El Sevilla vuelve a medirse a sí mismo con Montella obligado a rotar porque la mente debe estar puesta en las ilusiones que despierta -a pesar del rival- una nueva final de Copa. Y el Betis quiere aprovechar la dinámica ganadora para, con el viento a favor, amarrar una quinta plaza con la que iría directamente a la fase de grupos de la Europa League, sin pasar por el posible calvario de tres eliminatorias previas.



. Montella ya es consciente que el mismo once no aguanta en lo físico y, sin fondo, también se nublas las ideas en la mente. No hay frescura, ni excusas para no hacer una rotación masiva que llegaría tarde, pero que casi todos consideran indispensable para tener opciones ante el Barça.ya se ha subido al carro del rendimiento y, en los pocos minutos que tuvo ante el Villarreal, demostró que está en condiciones para dar un respiro a Banega; el mismo respiro que debe tener el resto de piezas clave del equipo. Apurar las opciones europeas en LaLiga es obligado, pero una final no se juega todos los días y es lógico que Montella concentre a los suyos para intentar levantar la Copa y obtener la plaza europea, también directa a fase de grupos, que se resiste en Liga.

Igualmente ilusionados están los béticos, que tienen la esperanza de que se consolide el actual proyecto y se convierta en ciclo la actual dinámica ganadora -un gran logro: cinco de cinco-. Ese debe ser el principal objetivo: seguir ganando y transformar la victoria en una constante en los próximos años. El camino está marcado. Este año sí hay una buena base para dar unos retoques al plantel (Pau López, Inui y Canales deben ser los tres primeros) y hacerlo lo suficientemente competitivo como para disfrutar en LaLiga, la Copa y la Europa League.